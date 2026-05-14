Vals de 60 euros per a material escolar: qui els rebrà i fins quan es podran gastar
El Govern manté l’ajuda per al curs 2026-2027 per a l’alumnat de primària i secundària de centres públics i concertats; els vals es podran bescanviar en establiments adherits fins al 30 de novembre i inclouen material com llibres, motxilles o jocs educatius
Les famílies tornaran a disposar de vals de 60 euros per a material escolar el curs 2026-2027. El Govern manté aquesta ajuda per a l’alumnat de primària i secundària dels centres sostinguts amb fons públics, amb una dotació màxima de 50 milions d’euros.
L’ajuda no s’ingressarà al compte bancari de les famílies. Funcionarà amb vals de descompte que s’hauran de bescanviar en establiments comercials adherits a la campanya. El termini per gastar-los acabarà el 30 de novembre de 2026, tot i que la línia d’ajuts continuarà oberta administrativament fins al 31 de desembre.
Qui rebrà els vals de 60 euros per a material escolar?
Els vals seran per als alumnes que cursaran educació primària o secundària en un centre del Servei d’Educació de Catalunya durant el curs 2026-2027. Això inclou tant els centres públics com els centres privats concertats.
Per saber quins alumnes hi tenen dret, es tindrà en compte la matrícula registrada el 20 de maig de 2026 al Registre d’alumnat de Catalunya. Entren en el recompte els alumnes d’I5, primària i secundària, amb l’excepció dels de quart d’ESO. També es podrà ampliar el termini en casos de matrícula sobrevinguda.
Fins quan es podran gastar els vals escolars?
La data clau és el 30 de novembre de 2026. Fins aquell dia, les famílies podran fer servir els vals en comerços adherits. Passat aquest termini, ja no es podran bescanviar.
Què es podrà comprar amb l’ajuda?
Els vals de material escolar s’hauran de destinar a material no inventariable. S’hi inclouen elements d’escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius.
Les famílies també podran cedir un o dos vals al centre educatiu. En aquest cas, l’escola o l’institut podrà fer una compra centralitzada de material escolar per a l’ús de l’alumnat, sempre en establiments comercials adherits.
Caldrà demanar l’ajuda?
No caldrà fer una sol·licitud ordinària. L’ajuda es considerarà demanada i concedida en el moment en què es bescanviï el val en un establiment adherit.
Els vals es faran arribar per correu electrònic o per un altre sistema que permeti garantir que cada alumne rep l’ajuda corresponent. Les famílies hauran d’estar pendents del canal que s’habiliti abans de l’inici del curs.
Per què es manté aquesta ajuda?
El Govern manté els vals per ajudar les famílies a afrontar la despesa de l’inici de curs. La mesura ja s’havia aplicat en cursos anteriors: el curs 2025-2026 va arribar a més de 700.000 alumnes, i en les diferents edicions més del 90% de l’alumnat va utilitzar els vals. També hi van participar més de 2.000 establiments en cada campanya.
Què han de tenir en compte les famílies de Girona?
Les famílies de Girona i de les comarques gironines hauran de comprovar que l’alumne consta dins la matrícula registrada i esperar la recepció del val pel canal oficial. També serà important revisar quins establiments de proximitat s’adhereixen a la campanya, especialment papereries, llibreries i comerços de material escolar.
Preguntes freqüents
De quant és l’ajuda per a material escolar?
L’ajuda és de fins a 60 euros per alumne.
Qui pot rebre els vals de material escolar?
L’alumnat que cursarà primària o secundària en centres públics o concertats el curs 2026-2027.
Quan caduquen els vals escolars?
Els vals es podran bescanviar fins al 30 de novembre de 2026.
Els 60 euros s’ingressaran al compte de la família?
No. L’ajuda funcionarà amb vals de descompte per gastar en establiments adherits.
Es poden donar els vals a l’escola?
Sí. Les famílies podran cedir un o dos vals al centre perquè faci compres centralitzades de material escolar.
