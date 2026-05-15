L'espectacular pati amagat en un hotel d'1 estrella de Barcelona

Des de 1876, es manté viu aquest pati d'època, un oasi verd que ha acollit rodatges de pel·lícules, desfilades de moda i concerts

El pati més viral de TikTok és el de l’Hotel Peninsular, oasi modernista amb 60 plantes penjants. / Elisenda Pons / EPC

Ana Sánchez

Barcelona

La primera impressió és encara més xocant que al veure parlar Florentino Pérez. «Ningú s’ho espera», diu el director d’aquest hotel viral. Estàs passejant pel Raval, a Barcelona, i de sobte acabes en un pati d’època verd pastel amb 60 plantes penjants. Oasi modernista amb efecte ‘wow’. Habitual dels rànquings «amb encant». Es veuen cascades de potos fins on arriba a la vista. Taules de marbre, sòls hidràulics, sostre vidrat, gent sense presses. Per aquí s’han passejat actors, artistes,celebrities». Han fet anuncis, passis de moda, alguna pel·li de Netflix, fins i tot s’ha cantat òpera.

Els tiktokers el coneixen més que els barcelonins. Fa anys que és un secret a crits a les xarxes. «El pati més viral de TikTok». Es guanya el títol dia a dia amb la suor delsinfluencers’. Hi ha molts vídeos que descobreixen aquest racó «màgic», «únic», «preciós», «singular». Els adjectius es queden curts. A l’hivern, sense els tendals, es pot veure el cel estrellat.

Si aquest pati parlés, aniria directe al programa d’Ana Rosa. Porta més temps dret que Jordi Hurtado. Allà segueix des de 1876 a l ’Hotel Peninsular (Sant Pau, 34). Abans va ser convent, fonda, hotelazo amb carruatges. A la web es veuen anuncis en blanc i negre d’habitacions a «14 pessetes». «Hi ha històries aquí...», el director posa cara de ‘thriller’. En l’època del seu pare va aparèixer fins a una carnfreda. «Mort natural», treu de seguida qualsevol tuf a ‘Crims’.

Ara és un hotel d’1 estrella. Senzill, sense gaires luxes – reconeix Àlex –, però ets al cor. Al costat de la Rambla, just darrere del Liceu. Fa temps que els agradaria muntar un ‘rooftop’ a peu de claraboia per aprofitar l’ estrebada viral. Amb vista al pati i a Barcelona. «Està pendent», esbufega incapaç de posar data. No li dona la vida.

Alejandro Herrero. Àlex. És el nom que més es pronuncia de bon matí en aquest hotel. És el director. L’home per a tot. «Multiusos», riu. Ell i la seva cosina Silvia Catalán són la tercera generació al capdavant del Peninsular. «A veure si la quarta vol seguir», s’encongeix d’espatlles. Té un fill de 20. «Tant de bo – esbufega –, però això és molt sacrificat». I més al Raval. «Ho tens al costat del Gòtic i del Born, però està bastant deixat».

«La irreductible llogarret gal del Raval», així el va rebatejar fa anys la periodista Natàlia Farré. I continuen sense caure en la temptació immobiliària. «Fa poc va venir un inversor i li vam dir que no –explica l’Álex–. El barri es va perdent. Ja no queda res familiar». Ell segueix sobretot per la seva mare. «Ella va treballar molt aquí». Per ella i pels clients. Són dels que repeteixen.

El mateix topes amb un escorredor de roba del XIX que amb una antiga banyera. «Aquesta la vaig reciclar jo», treu pit l’Àlex. A ell de petit el banyaven al safareig, va recordant mil facècies. Pràcticament es va criar aquí. Amb 14 ja feia torn a recepció. Una vegada el van amenaçar amb una pistola. «¡Ensenya’m la pasta!». Ell mateix va desarmar el lladre. «Va venir tres anys després a disculpar-se».

«A Lasse Hallström li va encantar el pati». És el director d’‘Hachiko’, la pel·li del perro fidel de Richard Gere. Va rodar aquí ‘El mapa que em porta a tu’ (Prime Video). Han circulat entre els polos des d ’Alain Delon fins a Maribel Verdú, explica el director. L’artista alemanya Rebeca Horn, pionera del ‘performance’, va capgirar el 1992 a les habitacions del quart pis. «Va posar els llits al sostre –recorda l’Àlex–. Era una crac».

@ roaming.rolyat Adding it to the list of things to impress your friends when visiting Barcelona. 📍 Hotel Peninsular, Raval, Barcelona Formerly a nuns convent that preserves its original arxitecture, you will find it just a few steps away from the rambles and old town. #bcn #barcelona #secretspot #secretbarcelona #barcelonasecreta #secretspotbarcelona #barcelonatiktok #bcntiktok #thingstodoinbarcelona #viral #barcelonaterrace ♬ MTG CHIHIRO by Mulú - luck
