USTEC exigeix que ERC i Comuns condicionin els pressupostos a les peticions dels docents per resoldre el conflicte
Educació endarrereix la reunió de la mesa de dimarts a dimecres i el sindicat insta Illa a liderar les negociacions
ACN
USTEC ha exigit que ERC i Comuns condicionin els pressupostos de la Generalitat a les peticions dels docents. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha exigit que els partits s'impliquin "per resoldre el conflicte i no enquistar-lo". En una atenció a la premsa aquest dissabte, després del Consell Nacional d’USTEC, Segura ha reiterat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. USTEC ha explicat que el departament d'Educació va informar-los divendres a la nit que endarrerien de dimarts a dimecres la reunió de la Mesa Sectorial. Així mateix, Segura ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a implicar-se en les negociacions, després del seu viatge als EUA.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Carta d'una lectora: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7 a Aiguaviva
- Quines possibilitats té el Girona de salvar-se? Guia per entendre la lluita pel descens
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles