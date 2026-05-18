Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer
Les víctimes van resultar ferides amb contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 44 anys i una dona de 47 per haver agredit quatre dones musulmanes a Manresa. Els fets han passat poc abans de les vuit del vespre, quan una patrulla policial ha sentit crits i ha vist un grup de persones barallant-se a la baixada dels Drets. Segons ha avançat NacióManresa i ha confirmat l'ACN, les quatre dones van patir contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny i van haver de ser traslladades a l'hospital. Els Mossos atribueixen als dos arrestats delictes de lesions i d'odi. Diversos testimonis asseguren que la parella feia estona que insultava dones que portaven mocador pel carrer. Està previst que els detinguts passin a disposició judicial en les pròximes hores.
