Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
immigració GironaGirona FCnou bar germans Rocagrua GironaBdeGustTemps de Florsclassificació primera divisió
instagramlinkedin

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Les víctimes van resultar ferides amb contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny

Imatge d'arxiu d'una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra.

Imatge d'arxiu d'una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 44 anys i una dona de 47 per haver agredit quatre dones musulmanes a Manresa. Els fets han passat poc abans de les vuit del vespre, quan una patrulla policial ha sentit crits i ha vist un grup de persones barallant-se a la baixada dels Drets. Segons ha avançat NacióManresa i ha confirmat l'ACN, les quatre dones van patir contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny i van haver de ser traslladades a l'hospital. Els Mossos atribueixen als dos arrestats delictes de lesions i d'odi. Diversos testimonis asseguren que la parella feia estona que insultava dones que portaven mocador pel carrer. Està previst que els detinguts passin a disposició judicial en les pròximes hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  2. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
  3. L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  5. Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
  6. El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
  7. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  8. Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà

Disset equips participaran a la cinquena edició de l'oncotriatló de Llançà

Activen avisos per pluges torrencials davant els xàfecs previstos per a aquest dilluns i dimarts

Activen avisos per pluges torrencials davant els xàfecs previstos per a aquest dilluns i dimarts

S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol

S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol

El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista

El torn d’ofici gironí arriba a les 45.000 actuacions amb un nou màxim en víctimes de violència masclista

Alerta a Cannes: torna la primesa extrema disfressada de luxe i benestar

Alerta a Cannes: torna la primesa extrema disfressada de luxe i benestar

Poques persones ho saben: L'excepció que permet jubilar-te als 61 amb només 33 anys cotitzats

Poques persones ho saben: L'excepció que permet jubilar-te als 61 amb només 33 anys cotitzats

Multa de fins a 600 euros i sancions al permís de conduir per no respectar la reducció obligatòria de velocitat que ja recull el BOE

Multa de fins a 600 euros i sancions al permís de conduir per no respectar la reducció obligatòria de velocitat que ja recull el BOE
Tracking Pixel Contents