El Govern i ERC escenifiquen l'acord de pressupostos en la presentació de la línia orbital ferroviària
El president Salvador Illa i el president d’ERC, Oriol Junqueras, presenten el projecte del futur Mataró - Vilanova i la Geltrú de Rodalies, que haurà d’assumir l’Estat i el finançament del qual es concretarà aquesta setmana
Cristina Buesa
Un centenar de persones han assistit aquest dilluns al migdia al Cava Centre de Sant Sadurní d’Anoia a l’escenificació de l’acord de pressupostos entre el Govern i ERC. Amb molta pompa, un president Salvador Illa acabat d’aterrar dels Estats Units i el president d’ERC, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de la línia orbital ferroviària, que ha de servir als republicans per donar el sí als comptes de l’Executiu. Els alcaldes i alcaldesses d’alguns dels municipis pels quals està previst que discorri algun dia aquesta línia de Rodalies, a més de nombrosos representants del sector de les infraestructures, han acompanyat igualment els dirigents polítics.
Aquest és el primer pas d’una setmana intensa en què s’hauran de superar diferents estadis. Per començar aquest dilluns a la tarda, quan els republicansavalaran l’acord en un Consell Nacional. Dimecres serà el torn d’una comissió bilateral amb l’Estat en la qual s’aclarirà el mecanisme de finançament d’una línia ferroviària de 120 quilòmetres (68 de nova construcció) l’execució de la qual puja a 5.200 milions d’euros. El Govern i ERC tenen clar que serà el Ministeri d’Hisenda qui determini com es pagarà, si a través dels pressupostos generals de l’Estat (l’execució es preveu fins al 2041) o bé amb algun mètode de col·laboració publicoprivada.
Abordatge gradual
«Hem fet un exercici de planificació perquè se’n beneficiïn 30 milions de viatgers cada any. Ho abordarem de manera gradual perquè no es fa en un dia. Seran diferents governs els que l’hauran de tirar endavant, en quatre fases. Començant i sense parar», ha remarcat el president Illa, que ha agraït a Oriol Junqueras la voluntat d’«arribar a acords».
Un moment abans, Junqueras havia remarcat que «Catalunya ha de planificar el futur per garantir la competitivitat de les empreses i uns salaris justos, és imprescindible», ha recalcat.
A part de les inversions en curs
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha intervingut abans d’Illa i Junqueras, ha insistit que aquesta línia orbital «no va en detriment» de les inversions «que ja s’estan executant» en el sistema de Rodalies i que suma a la malla ferroviària «perquè estructura la segona corona metropolitana».
Paneque ha descrit que les persones que resideixen a les sis comarques per on es construirà el traçat podran guanyar en moviments pels seus territoris limítrofs, sense passar per la capital catalana. I ha afegit que el creixement demogràfic que s’experimentarà en els pròxims anys, se superaran els vuit milions de persones, necessitarà serveis públics de qualitat, i el transport públic és un element per planificar amb prou temps.
No al quart cinturó viari
L’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Pere Vernet, ha obert l’acte assegurant que la línia orbital és «una aposta per la dignitat ferroviària d’aquesta terra» i ha assegurat que ha de servir per donar noves oportunitats laborals i vitals per a totes les persones que viuen o treballen al llarg del recorregut.
«Voldríem que aquesta línia de tren signifiqués l’adeu definitiu del quart cinturó viari del Vallès», ha llançat Vernet, recordant que ERC continua defensant que no es dugui a terme. De moment, aquest projecte està aparcat durant aquesta legislatura, ja que el president Illa així ho va prometre als seus socis d’investidura.
Més competitivitat i vertebració
Després de la intervenció de l’alcalde amfitrió, s’ha celebrat un diàleg entre quatre alcaldes i alcaldesses: Isidre Pineda (Caldes de Montbui); Marta Farrés (Sabadell); Francisco Romero (Vilafrancadel Penedès) i Aurora Carbonell (Sitges).
L’alcalde de Caldes ha assegurat que ha de permetre retallar els temps de viatge mentre que el de Vilafranca ha remarcat que la línia orbital servirà per donar noves oportunitats als veïns i les veïnes. Des de Sitges, la seva alcaldessa ha insistit que el seu municipi «sempre ha cregut» en el projecte mentre que Farrés ha destacat la importància d’arribar a acords que incrementen la competitivitat del país i el vertebren millor.
