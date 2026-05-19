Citat el 2 de juny
Zapatero, imputat per tràfic d’influències i altres delictes en el rescat de l’aerolínia Plus Ultra
La UDEF posa en marxa una operació i es registra l’oficina de l’expresident del Govern a Ferraz i tres mercantils més, una de les quals Whathefav SL, propietat de les seves filles
Zapatero, imputat pel cas Plus Ultra, en directe: última hora de l’Audiència Nacional i reaccions
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha donat un fort impuls a la investigació que manté en secret del cas Plus Ultra i ha decidit imputar l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte delicte de tràfic d’influències i altres delictes annexos, entre els quals es trobarien l’organització criminal i la falsedat documental, segons han confirmat fonts jurídiques. Ha sigut citat a declarar el pròxim 2 de juny.
Fonts policials assenyalen a EL PERIÓDICO que la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional (UDEF) ha posat en marxa una operació relacionada amb aquestes indagacions sobre les quals s’acaba d’aixecar el secret. En aquest moment s’està registrant l’oficina de l’expresident a la seu socialista de Ferraz i diverses empreses. Concretament, el Grup Operatiu d’Intervencions Tècniques de la Policia registra des de passades les nou i mitja d’aquest matí el despatx de l’expresident i les mercantils Grup de Soft Gestor, Intel·ligència Prospectiva i l’empresa de les filles de Zapatero, Whathefav S.L.
Les indagacions estan relacionades amb el rescat de l’ aerolínia Plus Ultra, però també s’investiga les relacions de Rodríguez Zapatero amb la mercantil Anàlisi Rellevant, propietat del seu amic Julio Martínez, en relació amb possibles pagaments que van superar els 600.00 euros per treballs de consultoria tant a ell directament com a través de Whathefav SL. El cas va ser assumit a finals del mes de febrer passat per l’Audiència Nacional després d’inhibir-se la jutge d’instrucció ordinària que l’investigava en secret, María Esperanza Collazos.
Martínez va ser detingut el mes de desembre passat al costat d’altres empresaris per ordre de la titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, que després de rebre una querella de la Fiscalia Anticorrupció va imputar inicialment els directius de l’aerolínia Plus Ultra, per presumptes blanqueig de capitals, organització criminal, apropiació indeguda i tràfic d’influències relacionat amb el presumpte ús indegut del rescat de 53 milions que el Govern de Pedro Sánchez va concedir a la companyia el març del 2021.
Querella d’Anticorrupció
Concretament, els diners haurien servit per dur a terme «operacions de blanqueig de fons procedents de malversacions de cabals públics comesos a Veneçuela». A més del propietari d’Anàlisi Rellevant es va aturar en el seu moment el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola i el seu número dos, Roberto Roselli.
En la seva querella, Anticorrupció acusa els directius de la companyia aèria Plus Ultra del presumpte ús indegut del rescat de 53 milions i apunta que les operacions de blanqueig es vincula amb el moviment defons il·lícits procedents d’actes de malversació comesos per funcionaris públics a Veneçuela de molt alta quantia (fons públics de programes de distribució d’aliments subsidiats – CLAP – i vendes d’or del Banc de Veneçuela)».
Segons va reconèixer el mateix Julio Martínez, la seva empresa va ingressar uns 450.000 de Plus Ultra per fer gestions vinculades a l’operativa de la companyia al país sud-americà. I gràcies a les seves suposades gestions a Caracas, l’aerolínia va aconseguir el 2020 i 2021, en plena extensió de la pandèmia del coronavirus, que el Govern de Nicolás Maduro li permetés contractar avions per repatriar ciutadans espanyols des de Veneçuela. Des del 25 de març del 2020 l’aerolínia va realitzar 56 vols de repatriació.
