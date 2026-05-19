Govern i ERC segellen avui el pacte de pressupostos que consolida la legislatura
Illa i Junqueras formalitzaran l’entesa a la Generalitat després que el Consell Nacional dels republicans la beneís
Sara González
Després d’un primer intent fallit, ara sí, el Govern i ERC segellaran avui el pacte perquè Catalunya tingui pressupostos el 2026. L’acord es formalitzarà en un acte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat que protagonitzaran el president, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras. Per desencallar definitivament els comptes públics, l’Executiu encara haurà de sumar els sis escons dels Comuns, que han reclamat actualitzar les condicions que van pactar per al seu sí al febrer. Les converses amb el partit de Jéssica Albiach segueixen en marxa i l’acord definitiu podria arribar abans de divendres.
Les negociacions entre la Generalitat i els republicans no han sigut fàcils. A principis d’any van descarrilar perquè el partit de Junqueras es va enfadar quan va constatar que Illa no podria complir, almenys a curt termini, un dels grans compromisos que va assumir en la seva investidura: que Catalunya recapti l’IRPF. Després d’aquest xoc, amb l’amenaça d’unes eleccions anticipades que en realitat Illa no pretenia convocar, les dues parts van reprendre les converses. Dos mesos després, han arribat a un pacte.
El principal repte de la negociació ha sigut què podia oferir el Govern a ERC per compensar l’incompliment sobre l’IRPF. Havia de ser una cosa que els republicans poguessin interpretar –i després vendre a la seva militància i el seu electorat– com un "avenç en sobirania" per a Catalunya, però també un assumpte que no posés en cap compromís el Govern en un cicle electoral en què el PSOE ha encaixat quatre derrotes autonòmiques consecutives. Finalment, s’han acordat tres elements centrals: una línia orbital de tren per a la segona corona metropolitana de Barcelona amb una inversió prevista de 5.200 milions d’euros fins al 2040; l’impuls d’una societat mercantil participada per la Generalitat i l’Estat que vetlli per accelerar les inversions estatals en infraestructures a Catalunya, i, finalment, un canvi al Consorci de la Zona Franca –el gestor del gran pol logístic de Catalunya– perquè la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona tinguin un pes majoritari en la seva direcció en lloc de l’Estat.
La comissió bilateral Estat-Generalitat que es reunirà demà a Madrid rubricarà aquesta part de l’acord pressupostari i, com va avançar EL PERIÓDICO, se celebrarà a les 16.30 hores a la seu del Ministeri de Política Territorial i servirà perquè els dos governs tanquin acords en matèria d’infraestructures, sobre competències en la gestió del litoral, sobre acció exterior i sobre llengua catalana. La convocatòria d’aquesta reunió de la bilateral és una demanda d’ERC, que vol assegurar-se que el Govern assumeix els compromisos i no els defugi després, en vista del que ha passat amb l’IRPF.
El clima polític
L’acord arriba amb un clima polític enrarit perquè el Govern està lidiant amb una de les protestes contra la seva gestió més massives de la legislatura: la dels professors en vaga per reclamar millores laborals. Paradoxalment, Illa aconseguirà reforçar-se al Parlament en un moment en què està feble al carrer. ERC podria haver posposat el pacte fins a veure com es resolia el conflicte amb els mestres, però ha decidit no esperar tenint en compte, a més, que el calendari s’havia d’ajustar perquè els pressupostos entrin en vigor abans del 31 de juliol. El seu argument és que els comptes són decisius per injectar recursos al sector públic.
El Govern espera aquests pressupostos amb candeletes per garantir-se l’estabilitat fins al final de la legislatura i rellançar el seu projecte després de mesos de desgast per crisis com la de Rodalies o la de les vagues de docents. Per això mateix, i pel precedent d’haver-los hagut de retirar ja un cop, han contingut la respiració fins al final. "Hem hagut de ser molt prudents. Hi ha acords que han costat molt", reconeixen els socialistes.
El PSC no va voler ahir cantar victòria del tot fins que el Consell Nacional d’ERC va beneir que, aquesta cop sí, hi haurà acord. L’aval definitiu dels republicans va arribar després d’un debat intern de tres hores. Respecte als Comuns, els socialistes donen per fet que és qüestió d’hores que acabin encaixant les peces de les últimes demandes que han fet en matèria de vivenda i mobilitat malgrat que ahir hagin advertit que el seu sí no està lligat del tot. A la Generalitat ja ningú dubta que divendres es formalitzarà l’aprovació, per segon cop, d’uns pressupostos que calculen que entraran en vigor, segons el calendari que manegen, a mitjans de juliol.
