Desarticulen una xarxa de tràfic de catalitzadors robats arreu de Catalunya
La investigació culmina amb la detenció de tres homes per la seva implicació en la xarxa de receptació de catalitzadors robats a diverses comarques
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, de 55, 54 i 27 anys, acusats de receptació i pertinença a grup criminal en el marc d'una investigació sobre el furt de catalitzadors de vehicles a diverses comarques catalanes. A un dels arrestats també se l'investiga per la seva presumpta participació en 17 furts. Les detencions, efectuades els dies 13 i 14 de maig, formen part de la segona fase d'una investigació iniciada al gener sobre el furt de catalitzadors de vehicles en diferents poblacions de l'Anoia, Segrià i Vallès Occidental. En la primera fase, al març, es van detenir tres homes com a presumptes autors de trenta delictes de furt i pertinença a grup criminal.
Ara, els investigadors han focalitzat els esforços en la xarxa de receptació del material sostret. És a dir, en les persones encarregades de comprar els catalitzadors robats i introduir-los al mercat il·legal. Després de diverses setmanes de seguiment, els Mossos van identificar dues persones que presumptament rebien i gestionaven els catalitzadors sostrets en diferents punts del territori.
El 13 de maig, els agents van efectuar tres entrades i escorcolls simultanis en naus industrials de Terrassa, Igualada i Vilafranca del Penedès. Durant els dispositius es van intervenir diversos catalitzadors, peces relacionades amb l'activitat delictiva i documentació que acreditaria la receptació del material.
A Terrassa, els investigadors van localitzar un conjunt de trasters utilitzats com a punt intermedi d’emmagatzematge dels catalitzadors robats. En aquest espai també s’hi van trobar peces de motocicletes sostretes. En aquesta actuació es van detenir dues persones.
Pel que fa a Vilafranca del Penedès, la policia va inspeccionar una empresa dedicada a la gestió i tractament de catalitzadors. Segons els Mossos, es van detectar irregularitats en el registre de compres i es considera que aquesta empresa podria ser la destinació final dels catalitzadors sostrets, que posteriorment s’enviaven a Ucraïna.
Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
