La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
L’empresari pretenia destinar part dels beneficis de la companyia a un organisme que canalitzés els diners als més necessitats, un moviment que la jutge veu com a «possible mòbil econòmic» després de la seva mort
Paula Clemente
Uns sis mesos abans de morir, Isak Andic ho tenia tot llest per materialitzar un projecte llargament sospesat: constituir una fundació per canalitzar tota la filantropia i suport que, de manera una mica desorganitzada, donava al teixit emprenedor local i a les persones necessitades. Aquell projecte va quedar truncat després de l’accident de muntanya que va acabar amb la seva vida el 14 de desembre del 2024, en primer lloc per la mort en si; en segon, per tot el que va arrossegar: un relleu exprés a Mango, un repartiment de cadires entre els seus tres fills a la resta de companyies del pare, la gestió de l’herència i la investigació de la caiguda per aclarir si el seu primogènit, Jonathan Andic, va tenir alguna cosa a veure amb l’accident.
Andic fill va ser detingut ahir acusat d’homicidi, i la jutge que instrueix el cas sospita que la fundació pot haver sigut un dels mòbils al darrere del succés.
Com a «resultat de l’anàlisi de les converses [de WhatsApp] es desprèn que J. A., a mitjans de l’any 2024, va ser coneixedor que el senyor I. A. tenia intenció de canviar el testament per crear una Fundació per ajudar les persones necessitades», diu la interlocutòria. «És en aquell moment que es produeix un canvi notable en el senyor J. A., que pretén reconciliar-se i reconeix que la seva actitud amb els diners no és la correcta. El pare, en un intent de reconciliar-se amb el seu fill accepta l’excursió que li proposa per parlar els dos sols», prossegueix el text, abans de referir-se directament a la «creació de la fundació» com un «possible mòbil econòmic».
La institució que projectava Andic s’emportaria bona part dels beneficis de Mango, cosa que suposaria reduir la riquesa dels amos de la companyia, que aquest any s’han repartit 200 milions d’euros de dividends a costa dels dos últims exercicis.
Moviments per reprendre el pla
La qüestió és que el projecte de la fundació seguia present a Mango, any i mig després de la mort del seu principal instigador, tot i que, com remarca la jutge, mai hagi arribat a materialitzar-se.
Segons consta a EL PERIÓDICO, la voluntat de la companyia era que la fundació es constituís «sí o sí» i el que estava per dilucidar eren qüestions com el nom (¿Fundació Mango o Fundación Isak Andic?), a quines temàtiques vincular-la exactament, si l’havia de portar una de les filles o millor algun executiu extern o com separar l’acció social de Mango de la fundació. També esperaven que l’acusació que sobrevolava sobre Jonathan Andic es resolgués.
Aportació a entitats
Si la cadena de moda té una àrea d’Acció Social és per iniciativa del mateix Isak Andic, que va voler que Mango treballés activament a «dissenyar i implementar projectes de suport a comunitats vulnerables, programes educatius i de desenvolupament social»,explicava la cadena a El Periódico de Catalunya, en el marc de l’aniversari de la seva mort. Tenen acords amb associacions o iniciatives que treballen per reduir l’impacte mediambiental del tèxtil (The Fashion Pact, ZDHC, SBTi, Canopy, Moda-re), millorar les condicions laborals de la cadena de subministrament del sector (Sedex, Bangladesh Accord, Fòrum Social de la Moda, EIS Pilot…) o evitar el maltractament animal en la moda (Fur Free Alliance), entre d’altres.
No obstant, independentment d’això, Isak Andic donava a títol personal a entitats com l’Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona, la Fundació FERO (centrada en la recerca oncològica) o la Fundació Ared (igualtat d’oportunitats des de la perspectiva del gènere); va ser patró de la Fundació Elena Barraquer o va participar en el projecte Alpan (Alimentació per a Persones Necessitades).
«La seva ambició no era només fer-se ric, era ajudar els altres i ajudar la ciutat on estàs vivint, el barri on estàs vivint», afirmava el publicista Lluís Bassat, amic íntim de l’empresari, a RAC1 al transcendir la seva mort. «Isak estava dedicat a ajudar altres persones, a una altra gent, sobretot ara que estava retirat de la primera línia de la seva empresa», prosseguia, que va revelar que el projecte de la fundació era cosa feta. «Havia decidit donar una part important dels beneficis de Mango a aquesta fundació: era un percentatge molt important», va insistir, perfilant una organització que estaria «molt ben dotada, per fer coses superimportants».
Aquell 2024, Mango va obtenir un benefici de 219 milions d’euros, un 27% més que l’any previ. L’any passat la xifra va pujar fins a vorejar els 250 milions d’euros.
