Condemnat a 13 anys de presó per assassinar i esquarterar amb una motoserra el company de pis a Piera
El tribunal ha aplicat l’eximent incomplet d’alteració psíquica de l’acusat
Germán González
El Tribunal del Jurat de l’Audiència de Barcelona ha condemnat J.R.H.E. a 12 anys i 10 mesos de presó per assassinar i esquarterar el seu company de pis a Piera el desembre de 2022. Juntament amb la pena de presó per un delicte d’assassinat i un altre de profanació de cadàver, el tribunal ha estimat l’eximent incomplet d’alteració psíquica. A més, haurà d’indemnitzar amb 130.000 euros la família de la víctima.
En el judici, el condemnat, representat per l’advocat especialista en el tribunal del jurat Javier Rodrigálvarez, va admetre que havia matat i esquarterat el seu company de pis, però va al·legar un trastorn mental, ja que els dies previs al crim havia consumit grans quantitats d’alcohol i drogues que li van provocar al·lucinacions i sensació de persecució. L’examen forense de l’acusat va descartar que patís una malaltia mental, tot i que el magistrat ho ha tingut en compte per estimar parcialment l’eximent.
El sospitós va declarar que primer hauria atacat la víctima amb un ganivet i, posteriorment, amb un martell. Després de matar-lo, va fer servir una motoserra per esquarterar el cadàver en trossos i desfer-se del cos: els va repartir per diversos punts del municipi i després els va cremar. El tribunal ha considerat que el condemnat no va voler provocar més patiment a la víctima, ja que va concentrar els cops mortals al cap.
En un principi, la Fiscalia demanava per a l’acusat 23 anys i 5 mesos de presó, tot i que finalment la pena imposada pel Tribunal del Jurat de l’Audiència de Barcelona ha estat de gairebé 13 anys de presó.
