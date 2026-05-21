Oferta rècord de 540 places a Catalunya per a secretaris i interventors municipals
La Generalitat seleccionarà per primera vegada els nous secretaris i interventors municipals per pal·liar el dèficit en centenars d’ajuntaments
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya aprovarà dimarts vinent una oferta d’ocupació pública rècord per a secretaris i interventors municipals. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquest dijous al Parlament que el pròxim Consell Executiu donarà llum verda a 540 places per a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, una figura clau per al funcionament de les estructures municipals, però absent en gran part dels pobles i petites ciutats de Catalunya, fins al punt que dos de cada tres municipis no en tenen.
L’any passat la Generalitat i el Govern van pactar una encomanda de gestió segons la qual, per primera vegada, aquests funcionaris municipals no serien escollits des de l’Estat, sinó des de l’Administració catalana. La idea era aproximar el procés selectiu al territori per així anunciar, convocar i executar amb més celeritat les oposicions. D’aquesta encomanda de gestió va sorgir una primera convocatòria de 218 places, oferta que encara està en curs i que des del Govern preveuen tenir llesta i amb les places adjudicades abans de l’agost. Ara, una vegada aquesta primera està en fase final, des del Govern aproven una segona oferta, que ascendirà a 540 places, més del doble.
El repte és cobrir els significatius dèficits de secretaris i interventors municipals. Segons dades facilitades des de la Conselleria de Presidència, actualment hi ha una plantilla disponible de 1.583 places. D’aquestes, només 629, el 40%, estan adjudicades a funcionaris amb plaça fixa. Després n’hi ha 666 més (un 42%) que estan ocupades, però per interins, cosa que deixa els municipis en risc de quedar-se en qualsevol moment sense funcionari o de perpetuar-lo, cometent un frau. Un tema, aquest últim, especialment sensible en un moment com l’actual, després de la recent sentència del Tribunal Suprem en el qual empenyia milers d’eventuals a denunciar l’Administració i reclamar-li indemnitzacions a partir de 10.000 euros.
Les 178 places restants directament estan buides, cosa que perjudica especialment municipis petits, amb menor capacitat d’atracció i que solen mancomunar entre uns quants els mateixos funcionaris. Segons dades recopilades des de Presidència, dos de cada tres municipis a Catalunya no tenen secretari o interventor assignat. I aquestes són dues figures indispensables per al normal funcionament de la institució, ja que el seu rol consisteix a garantir que les decisions municipals es tramitin amb legalitat, fe pública i control econòmic. Alguns tràmits sense el seu segell de revisió no poden tirar endavant i la seva fiscalització és determinant per controlar potencials casos de corrupció o errors.
Pla de xoc
L’oferta d’ocupació pública de 540 places busca pal·liar, a mitjà termini, part d’aquest dèficit. Aquesta no es traduirà directament en una rebaixa total de la temporalitat, ja que part dels funcionaris avui amb plaça es jubilaran i existeix el risc que una part d’aquestes places quedin desertes. Però sí que contribuirà a reduir els elevats nivells d’eventualitat o absència.
Per fer un pas de rosca addicional, des de l’administració catalana han promès destinar un pressupost de 20 milions d’euros per reforçar la cobertura en aquells municipis més petits, de menys de 2.000 habitants. El pla de la Generalitat també passa per assessorar tècnicament, junt amb les diputacions, aquells consistoris petits i amb dificultats recurrents per aconseguir cobrir les seves places.
