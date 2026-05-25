Salvador Illa coincideix amb Bad Bunny a la Sagrada Família
El cantant porto-riqueny visita llocs emblemàtics de la capital catalana després dels seus concerts a l'Estadi Olímpic
Gisela Boada
‘Benito, fill de Benito’ continua passant uns dies a Barcelona després d’haver desencadenat la febre en un públic completament entregat durant divendres i dissabte a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Bad Bunny està visitant els llocs més emblemàtics de la capital catalana, amb jaqueta i gorra per evitar ser reconegut, però per al president Salvador Illa l’estrella mundial no ha passat desapercebuda aquest dilluns a la Sagrada Família.
Illa ha coincidit amb Bad Bunny i li ha demanat un selfie per immortalitzar el moment que ha publicat aquest divendres a les 13.15 hores al temple. «Sagrada Família, Bad Bunny. Gràcies per triar Barcelona per començar el 'Debí tirar más fotos’ World Tour a Europa», ha escrit a les xarxes socials, adjuntant la fotografia.
