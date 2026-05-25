La detenció del fill d'Isak Andic reactiva el "turisme negre" a Montserrat
Molta gent pregunta al poble de Collbató com es va al lloc de l'incident, malgrat el tancament de l'accés a les coves del salnitre fa enrere molts no caminadors
Eduard Font Badia
Collbató és i ha estat sempre punt de sortida de moltes excursions a Montserrat, sigui a les coves, o a diferents camins que parteixen d'aquesta població. Però des de fa un temps hi ha una altra destinació: el lloc on va morir Isak Andic, el fundador de Mango. És el que s'anomena turisme negre o tanatoturisme, que implica visitar llocs associats amb la mort i la tragèdia.
En el cas de Montserrat i el cas de l'incident que va acabar amb la mort d'Andik, el lloc en si no és un destí final, però sí un lloc de pas obligat. Gent que ja volia fer el camí de la cova, o que va al Santuari de la Salut o les coves del Salnitre caminen uns metres més i s'hi acosten. El punt de l'accident, divulgat per molts mitjans, està molt a prop de la cova del Salnitre.
Quan es va produir la caiguda mortal, el desembre de 2024, ja hi va haver una onada de visitants, però aquesta setmana, la detenció del seu fill acusat per presumpte homicidi, ho ha reactivat. Així ens ho confirmava l'Ian Devesa, guia de les cova del Salnitre, molt properes al lloc dels fets. "Cada dia de visites hi havia algú que ens demanava on era el lloc, i com que està molt a prop de l'entrada de la cova, s'hi acostaven". Tot i això, aquesta setmana les coves estan tancades al públic, i per això no s'ha pogut notar tant l'efecte de les notícies relacionades amb la detenció.
On sí que ho han notat és a alguns establiments del poble. Per exemple, al Bar la Muntanya, on el Jordi López diu que "molta gent ho demana. Aquest matí de diumenge encara m'ho han demanat. Al final, en comptes de camí de les Feixades, n'hi acabarem dient el camí del Mango, perquè és el que la gent demana". I en algun cas ha arribat a ser més surrealista: "un dia, al cap de dos o tres mesos ens va venir una parella a dinar i xerrant, m'explica que era treballador del Mango i volia veure on va caure el meu cap".
Si es demana als visitants, ningú admet que aquella foto, o aquella ruta la fan per aquest motiu, però el cert és que "cada cop que surt una notícia d'això, al poble no es parla d'una altra cosa. I llavors els visitants s'hi afegeixen i acaben anant al lloc".
Sense accés motoritzat a les coves
En tot cas, aquesta setmana molts curiosos que no tenien ganes de caminar s'han hagut d'acontentar amb el Balcó de Montserrat, al carrer de la Salut, des d'on es veu una bona vista de la muntanya, l'ermita de la Salut i la zona de les coves del Salnitre.
Com ens deia el guia de les coves, Ivan Devesa, "fa massa calor per caminar i el qui no és excursionista ja no s'hi posa per venir des del poble". I és que l'accés a la zona d'aparcament de les coves del Salnitre està tancat als vehicles i desaconsellat a les persones. De fet, les mateixes coves estan tancades al públic. "No fem visites fins que ens permetin obrir l'accés", deia Devesa, que recorda que "tot es va tancar després de les fortes pluges del passat 12 de maig, quan hi va haver esllavissades que van fer malbé la carretera cap a l'aeri i la carretera cap al nostre aparcament". Des d'aleshores estan tancades, tot i que "esperem poder tornar a obrir a finals de la setmana vinent".
Aquest tancament d'accés no té res a veure amb l'accident mortal de dos escaladors del passat 11 d'abril, i que va acabar amb el tancament de cinc de les vies d'escalada de la zona, malgrat que a aquell punt també s'accedeix a través de l'ermita de la Salut.
