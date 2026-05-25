Mor en un incendi un home que vivia en un magatzem a Cabrera de Mar
El cos de la víctima ha aparegut envoltat de ferralla dins del local
Un home que vivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, ha mort aquest dilluns en un incendi al local, uns baixos de l'avinguda Maresme. Els Bombers han rebut l'avís pocs minuts abans de les vuit del matí i hi ha trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. Fins al lloc s'han desplaçat quatre dotacions dels Bombers, dues ambulàncies del SEM i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.
