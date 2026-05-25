La trama de Zapatero va operar a les illes Verges per a Delcy
La UDEF localitza en aquest paradís fiscal una societat de l’amic de l’expresident, connectada amb Dubai i amb un banc dependent de la presidenta veneçolana
La policia afirma que la xarxa va aconseguir autorització per a sis vols de Plus Ultra
«Delcy que truqui a Ábalos» va ser una de les vies plantejades per desbloquejar les ajudes a Plus Ultra
La societat de les illes britàniques i Dubai tenia una cartera de valors de 618.000 dòlars a Miami
Tono Calleja Flórez
L’informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero revela que el denominat "Grup Zapatero" va crear una societat establerta al paradís fiscal de les illes Verges britàniques amb què va representar el desembre del 2020 el Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela, dependent del Ministeri d’Economia i Finances, la titular del qual entre setembre del 2020 i 2024 era l’ara presidenta encarregada d’aquest país sud-americà, Delcy Rodríguez.
En un document denominat "Mandate Landside Holding", rebut en un correu de la trama el 18 de desembre del 2020, s’inclou un acord de negociació perquè la mercantil Landside Holding LTD, "presidida i representada per Julio Martínez, actuï en nom i representació del Banc de Desenvolupament Econòmic i Social de Veneçuela (Bandes), davant la negociació que es produirà amb la societat Noor Capital, PSC", diu el document policial.
Aquest contracte, "en la clàusula setena incorpora uns honoraris del 8,75% dels fons recaptats durant les negociacions, que seran abonats al representant designat, és a dir, Julio Martínez Martínez", el considerat "lloctinent" de Zapatero.
Tres milions en cinc anys
Precisament, la trama va obrir a Dubai una empresa amb el mateix nom: Landside Dubai, Fzco. Estava participada al 100% per la societat Idella Consulenza Strategica SL, una firma que controlaven Julio Martínez i també el seu germà Manuel. Amb aquesta firma, el març del 2021 projectaven obtenir "almenys tres milions de dòlars durant els pròxims cinc anys", amb un negoci consistent a oferir consultoria a empreses de parla hispana interessada a fer negocis als Emirats Àrabs fora del radar d’Hisenda.
Idella va subscriure amb Plus Ultra un contracte pel qual cobraria l’1% del rescat públic, 530.000 euros, cosa que apunta a la possibilitat que l’objecte de la creació de Landside fos, precisament, cobrar aquesta quantitat en un compte bancari titulada per Landside en territori estranger, atesa la proximitat temporal de la data de subscripció del contracte (19/01/2021), l’inici de les gestions per a la constitució de la societat (26/01/2021) i la no constància del pagament a Espanya", conclou la UDEF.
Contactes amb autoritats
Un arxiu en format PDF denominat "document" conté "un resum del balanç de la cartera d’inversió" de l’empresa de les illes Verges britàniques "gestionada a través de la societat Mora WM Securities LLC". S’hi inclouen fons per 618.000 dòlars establerts a Miami (EUA). Precisament, el jutge José Luis Calama ha enviat una comissió rogatòria a aquest país a la recerca dels diners de Julio Martínez Martínez.
Les comunicacions intervingudes per la UDEF revelen que la xarxa liderada per l’expresident del Govern "actuava tant a Espanya com a l’estranger, i mantenia contactes amb autoritats i operadors econòmics de Veneçuela, la Xina, els Emirats Àrabs Units i altres països, amb l’objectiu d’influir en decisions administratives o facilitar operacions comercials de gran escala", segons especifica la interlocutòria d’imputació a Zapatero, a la qual ha tingut accés aquesta redacció.
L’entitat bancària que va representar la trama de Zapatero, Bandes, va ser creada el 2001 pel Govern d’Hugo Chávez com un ens adscrit al Ministeri d’Economia i Finances, i que s’encarrega de representar Veneçuela en els dos grans fons creats amb la Xina. L’informe també afirma que la xarxa presumptament liderada per Zapatero no només es va ocupar que Plus Ultra obtingués ajudes públiques, sinó que va anar més enllà. Els agents citen una conversa del 12 de febrer del 2021 entre Rodolfo Reyes i Julio Martínez Sola en la qual comenten que Julio Martínez –empresari amic de Zapatero i considerat el seu lloctinent en la presumpta organització– els hauria aconseguit, "amb el favor de Delcy Rodríguez", sis vols autoritzats sense nota diplomàtica. Segons aquest intercanvi, Plus Ultra els havia de demanar "directament a l’INAC" i indicar "que estan autoritzats per Vicepresidència".
El missatge textual diu: "Dit això, l’Homònim –que és com es referien a Julio Martínez Martínez, d’Análisis Relevante– parla aquesta nit amb Delcy, i Delcy diu: "Sis vols autoritzats sense nota diplomàtica. Que Plus els demani directament a l’INAC i digui que estan autoritzats per Vicepresidència".
Doble via
Delcy Rodríguez ja havia aparegut en les converses gairebé un any abans, el març del 2020, quan Reyes va preguntar a Martínez Sola com podien arribar "als fils polítics, tema ajudes, finançament, etcètera". Aquest li va contestar que Roberto Roselli, director financer de Plus Ultra Líneas Aéreas, ja l’hi havia comentat i que havia establert "dues vies" d’actuació: "Delcy que truqui a Ábalos" o "algú amb Zapatero", una via que finalment va resultar més productiva i per la qual tot apunta que es van decantar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau