Professionals del sector avisen que la reforma de la DGAIA manté «deficiències estructurals» en la protecció dels menors

L'associació AMPICAT adverteix de la manca de professionals, recursos i dotació pressupostària per a la prevenció

La façana de la seu de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), a Barcelona. / EUROPA PRESS

ACN

L’Associació de Professionals del Sector per a la Millora del Sistema de Protecció a la Infància i Adolescència (AMPICAT) adverteix que la reformulació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) en la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) ara fa un any no ha resolt les «deficiències estructurals" del sistema de protecció de menors. En un comunicat, l'organització assegura que la prevenció, un dels eixos centrals del nou òrgan, «continua presentant greus deficiències» i ho atribueix sobretot a la manca de personal, recursos i dotació pressupostària «suficient»

AMPICAT posa el focus en la situació del Servei Infància Respon (116 111), el telèfon públic d’atenció a infants i adolescents en situació de risc, i alerta que perd «trucades, missatges i xats per saturació». Segons informació recollida per AMPICAT, en alguns torns el servei queda cobert per un únic professional per a tot Catalunya, mentre que els treballadors «afronten una elevada pressió psicològica i allargaments de jornada».

En l’àmbit de la protecció residencial, l'AMPICAT considera «insuficients» els recursos específics per a infants i adolescents amb trastorns de conducta i critica que no s’hagin actualitzat les ràtios de professionals als centres residencials des de fa més de quinze anys.

Pel que fa als equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), l’associació assegura que continuen treballant amb «manca de recursos suficients, sense cobertura de baixes laborals i amb sobrecàrrega d’expedients» i alerta que aquesta situació «es tradueix en endarreriments en la gestió dels casos i un increment de la pressió sobre els equips».

L'AMPICAT assenyala que una transformació real del sistema de protecció als infants requereix «planificació, recursos econòmics suficients i una revisió estructural profunda» i adverteix que, sense aquests elements, els canvis poden quedar limitats «a canvis organitzatius o de denominació sense impacte real».

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va anunciar la reformulació de l’òrgan de protecció dels menors fa un any, després de les presumptes irregularitats econòmiques a la DGAIA i un cas greu relacionat amb una jove tutelada víctima d’una xarxa de pederàstia.

