Alerten que la campanya d'incendis ve marcada per la calor i l'acumulació de vegetació per les pluges
Bombers i Agents Rurals fan una crida a la prudència recordant que el 90% d’incendis són originats per causes humanes
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat aquest dijous que Bombers i Agents Rurals estan preparats per afrontar una campanya d’incendis “clàssica” de risc elevat marcada per la forta calor que ja es deixa notar i per l’acumulació de vegetació per les pluges de l’hivern i la primavera. Una vegetació, ha alertat, que serà especialment “fràgil” perquè s’ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que d’aigua no en faltarà aquest estiu, Parlon ha insistit en la necessitat d’extremar la prudència recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. També ha reconegut que el repte serà poder afrontar la “simultaneïtat d’incendis” que s’han donat els darrers anys.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha presentat aquest matí a l’aeroport de Sabadell el dispositiu de lluita contra els incendis forestals de 2026. Ho ha fet acompanyada de la directora general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Tamara García; l’inspector cap del Cos de Bombers, David Borrell; la directora general d’Agents Rurals, Elisenda Pérez; l’inspector en cap del Cos, Josep Antoni Mur, i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler.
Després de revisar els mitjans dels Bombers i Agents Rurals per lluitar contra el foc, Parlon ha destacat que la campanya d’enguany estarà marcada per la forta calor que ja afecta el conjunt del país i per la vegetació acumulada als boscos després d’un hivern i una primavera amb molta pluja, el que obliga a “extremar la vigilància i la preparació”. Una vegetació, ha reconegut la consellera, que preocupa perquè està molt seca i per l’estat d’abandonament de molts boscos.
Així, el ritme de la campanya anirà lligada a la freqüència d’onades de calor i als episodis de vent. Escenari que es pot agreujar per situacions de calor continuada que generen sequera tèrmica a la vegetació, com la dels episodis de juny de 2025.
La consellera d’Interior ha reconegut que el gran repte serà poder afrontar la “simultaneïtat d’incendis” que ja es va donar l’any passat. Aquí ha recordat que tot i que el nombre d’hectàrees cremades va ser baix (8.615), es van produir 2.168 incendis de vegetació, un 62,6% més que el 2024. D’aquests incendis, el 86% van cremar menys d’una hectàrea.
“Treballarem amb els millors mitjans disponibles i amb la màxima coordinació entre Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil i la resta de serveis implicats per donar la millor resposta possible, especialment davant situacions de simultaneïtat d’incendis, que és el que més tensiona el sistema”, ha assenyalat Parlon.
Aquest 2026, el desplegament del dispositiu de la Campanya d’incendis està integrat en la nova estratègia de gestió forestal sostenible del Govern, que aposta per una acció preventiva estructural basada en la gestió activa del territori. Aquesta estratègia, ha recordat Parlon, incorpora els eixos de confinament d’incendis com a noves infraestructures clau per limitar la propagació dels grans focs, reduir-ne la intensitat i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’emergència, alhora que reforça la seguretat de la població.
La campanya es complementa també amb l’impuls de la gestió forestal com a eina clau no només de prevenció, sinó també de desenvolupament territorial. D’acord amb la nova Estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya, el Govern reforça un model que entén el bosc com una infraestructura de país, capaç de reduir el risc de grans incendis i, alhora, generar activitat econòmica. Així, la gestió forestal sostenible esdevé una oportunitat per dinamitzar l’economia rural, crear ocupació i impulsar una bioeconomia arrelada al territori, connectant directament la prevenció d’incendis amb la valorització dels recursos forestals.
Personal
Des de l’any 2024, el número total de bombers professionals s’ha incrementat amb la incorporació de 328 nous efectius, assolint un total de 2.883 professionals, dels quals 2.708 són homes i 175 dones. Paral·lelament, també s’ha incrementat el nombre de bombers voluntaris de la secció activa amb 83 efectius, fins a arribar als 1.395 membres enguany.
També s’ha ampliat el personal de reforç de Campanya Forestal per incrementar la capacitat de resposta dels parcs de bombers, passant de 465 el 2025 a 475 aquest any.
Mitjans aeris
Aquesta campanya, els Bombers disposaran de 30 mitjans aeris -el mateix nombre que l'any passat-, 28 dels quals amb base a Catalunya. Són quatre helicòpters operatius en funcions de salvament i rescat, sis helicòpters de coordinació i 10 helicòpters bombarders. S’hi sumen 8 avions de vigilància i atac i dos hidroavions (Focas) radicats a les bases de Saragossa i Pollença, que són de l’exèrcit de l’aire i tenen capacitat per transportar més de 3.500 litres.
D’altra banda, els 25 drons, plenament implantats en l’operativa dels serveis d’emergència dels Bombers, suposen una eina molt valuosa i una millora qualitativa en l’operativitat dels incendis forestals.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat