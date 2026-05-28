FGC
Ferrocarrils de la Generalitat demana perdó a un usuari: ‘El tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpi les molèsties’
Les xarxes socials s’han omplert de mems de passatgers del transport públic de Catalunya
El Govern assegura que Rodalies ha recuperat el 99% del servei i descarta reinstaurar la gratuïtat
Un nou robatori de cable provoca retards de més d’una hora a l’R2Nord i l’R11 de Rodalies
Patricia López Avilés
L’extrema puntualitat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tornat a quedar demostrada després de la insòlita disculpa pública a un passatger per avançar-se tot just cinc segons a la seva hora establerta.
Aquest nivell de precisió contrasta dràsticament amb la realitat diària que pateixen els usuaris de Renfe i el seu servei de Rodalies de Catalunya, una xarxa ferroviària que arrossega dècades de crítiques a causa d’avaries estructurals, problemes d’infraestructura i constants retards generalitzats.
Aquests problemes es veuen reflectits en una pèrdua de confiança dels usuaris: segons informes de Renfe, Rodalies va tancar el primer trimestre del 2026 amb 20,9 milions de passatgers, cosa que suposa un descens del 25,2% respecte al mateix període del 2025.
Ja va passar al Japó
I és que, mentre que per als viatgers de Rodalies la normalitat és la impuntualitat, per a FGC avançar-se tan sols cinc segons es converteix en motiu d’una disculpa institucional formal, una cosa que hem vist en països asiàtics com el Japó, que té una de les millors xarxes ferroviàries del món.
Al país nipó, la línia ferroviària Tsukuba Express va emetre una disculpa pública el 2017 perquè un dels seus trens va sortir de l’estació de Minami Nagareyama 20 segons abans.
El cas de Catalunya
A Catalunya, això ha passat aquest mateix dimecres: un usuari va emetre una queixa a la xarxa social X (abans Twitter) per l’avançament de 2 minuts d’un comboi a l’estació de Sant Cugat direcció Sabadell (totes dues al Vallès Occidental).
«Està molt bé la vostra puntualitat, però tampoc s’ha de sortir abans d’hora, per exemple, una 115 ha sortit de St Cugat a les 11.46 i havia de sortir a les 11.48», comentava Ousmane.
No obstant, des del compte oficial dels Ferrocarrils li van respondre que únicament s’havia avançat cinc segons, i es van disculpar al moment.
«L’hora de sortida de Sant Cugat d’aquest tren són les 11.47 h, efectivament el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpa les molèsties», van respondre des de FGC.
Els mems del succés
Davant d’això, les xarxes socials s’han omplert de mems d’usuaris de transport públic de Catalunya comparant el servei amb Rodalies. Alguns reien de la situació còmica i d’altres desitjaven que aquesta fos la normalitat de cada dia als trens catalans.
La història de FGC
Aquesta diferència de rendiment té les seves arrels en la mateixa història i evolució dels ferrocarrils al territori. El naixement del tren a Espanya es remunta a mitjans del segle XIX, amb la inauguració el 1848 de l’emblemàtica línia entre Barcelona i Mataró.
Amb el pas de les dècades, aquest sistema es va fragmentar en diverses companyies privades fins que, després de la Guerra Civil, l’Estat va unir la xarxa principal de vies sota el segell de la Xarxa Nacional dels Ferrocarrils Espanyols (Renfe), prioritzant així la connexió de grans eixos nacionals, però amb menys inversió per a les xarxes locals.
D’aquesta manera, el 1979, la Generalitat de Catalunya va assumir el control de la xarxa que connecta Barcelona amb elVallès i l’Anoia i van fundar l’empresa pública FGC, caracteritzada pel control constant de la infraestructura i de les freqüències.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat