Un home tenia desenes de xais morts i en condicions higièniques sanitàries molt deficients a Martorell
Els animals es trobaven envoltats de residus i deixalles, sense alimentació adequada i només podien accedir a aigua en mal estat
Els Mossos d'Esquadra van denunciar a Martorell un home de 33 anys per incomplir els drets i el benestar animal. La denúncia es va fer efectiva després d'una investigació que va permetre identificar una nau amb 62 xais que es trobaven en condicions higièniques sanitàries molt deficients. De fet, part d'aquests animals ja eren morts en el moment de la troballa. L'actuació s'emmarca en el protocol de control d'animals de producció en instal·lacions no registrades, així com en la lluita contra el sacrifici il·legal fora d'escorxadors autoritzats. L'objectiu és garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de benestar animal, seguretat alimentària i protecció ambiental.
La investigació es va iniciar el passat 2 de maig arran d'una inspecció policial vinculada a una activitat presumptament il·legal desenvolupada en una nau industrial destinada a taller mecànic, la qual no disposava de les autoritzacions administratives corresponents. En una altra inspecció de les instal·lacions, els efectius dels Mossos van percebre una forta olor orgànica i, posteriorment, van localitzar divuit xais morts emmagatzemats en un espai no habilitat per a la conservació de productes d'origen animal, sense sistemes de refrigeració ni mesures sanitàries adequades.
A l'exterior de la nau, els agents van localitzar 45 xais vius confinats en unes condicions higièniques i sanitàries greument deficients i incompatibles amb els requisits mínims de benestar animal. Els animals es trobaven en un entorn insalubre, envoltat de residus i deixalles, sense alimentació adequada i només podien accedir a aigua en mal estat.
A més, no constava cap registre sanitari ni documental relatiu a la tinença o traçabilitat del bestiar. En el transcurs de les comprovacions, els agents també van constatar que cap dels animals, tant els vius com els morts, disposava del corresponent cròtal auricular obligatori per a la identificació i traçabilitat.
Davant la situació detectada, el 20 de maig els agents van coordinar actuacions amb els serveis veterinaris oficials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que van valorar i acordar la retirada i el comís immediat dels animals vius per garantir-ne la protecció.
