Un incendi forestal confina la població d’Òrrius
El foc s'ha originat al pati d'una indústria de ceres i parafines
Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d’Òrrius, al Maresme, a causa del foc d’indústria que s’ha declarat al municipi i que ha propagat a massa forestal. En concret, demana als ciutadans que no surtin al carrer i tanquin portes i finestres. Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un foc que s’ha originat al pati d’una indústria al municipi i que ha propagat a massa forestal. Quinze dotacions terrestres i cinc mitjans aeris fan tasques en els dos flancs de l’incendi forestal, però centren els esforços especialment en el dret, perquè el foc no salti un barranc. Es tracta de la indústria Proquinat, al carrer Lleida, que es dedica a la fabricació de ceres i parafines.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 280 trucades. L’avís és de les 12.40 hores. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Infocat.
