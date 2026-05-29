Catalunya oferirà préstecs per emancipar-se fins als 40 anys
La Generalitat amplia el límit d’edat per accedir als el seu programa de finançament per a la compra de primera vivenda, fins ara restringit a menors de 35 anys
Sabina Feijóo Macedo
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres l’ampliació a persones de fins a 40 anys dels préstecs emancipació, el programa públic de finançament per a la compra de primera vivenda que el Govern va posar en marxa el juny del 2025 i que, fins ara, fixava el seu límit de límit d’edat per sol·licitar-los se situés en els 35.
L’anunci, realitzat a la seu de l’Institut Català de Finances (ICF), ha sigut protagonitzat pel president Illa i la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, que han compartit l’acte amb dos beneficiaris del programa. «L’objectiu sempre ha sigut acostar la vivenda als joves, en forma de producte innovador, que ningú havia posat en marxa, no és gaire fàcil estalviar gairebé 40.000 euros quan ets al principi de la teva carrera professional», ha dit Illa, «però el moment actual obliga a ampliar aquesta franja, els salaris no acompanyen el cost de vida.
Segons les dades facilitades pel Govern, els préstecs d’emancipació han fet possible el «projecte de vida» de 1.698 persones en 11 mesos de funcionament. La mitjana de préstecs ha sigut de 36.000 euros, mentre que la mitjana d’edat dels joves se situa en els 29 anys d’edat. Ara, amb l’ampliació del límit d’edat permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin accedir al programa.
«Catalunya torna a ser pionera en matèria de vivenda, cap altra comunitat autònoma ha ofert mai préstecs d’emancipació a persones de fins a 40 anys», ha remarcat Illa. Si bé és cert que comunitats com Madrid o Andalusia ja ofereixen ajuts per a la compra de primera vivenda a persones de fins a 40 anys, però en tots els casos són avals públics, en els quals l’administració garanteix la hipoteca, sense aportar diners directament.
Préstecs del 20% del valor de l’immoble
Al contrari, en els préstecs catalans l’ICF i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), amb la col·laboració d’entitats financeres privades adherides al conveni, presta directament el 20% del valor de l ’immoble a 0 interessos i sense obligació de devolució fins que es liquidi la hipoteca (amb un termini de 30 anys). El programa, dotat amb un pressupost anual de 100 milions d’euros –500 milions per al període 2025-2029–, cobreix el 20% del valor de l’immoble, la part que habitualment no financen els bancs, amb un màxim de 50.000 euros.
Una de les condicions clau del programa és que les vivendes adquirides mitjançant aquesta fórmula adquireixen la qualificació d’Habitatge amb Protecció Oficial (HPO) de preu limitat amb caràcter permanent. Això significa que, en cas de venda o lloguer posterior, el propietari ha de complir una sèrie de requisits de preu. El Govern el presenta com un doble benefici, al facilitar l’accés a la primera vivenda i ampliar el parc de vivenda protegida a Catalunya.
El programa va ser presentat per Illa el juny del 2025 i les sol·licituds es van obrir el 30 de juny d’aquell mateix any. Tan sols tres dies després de la seva obertura, l’ICF ja havia rebut prop de 900 sol·licituds. El gener d’aquest any, la Generalitat va anunciar que els préstecs havien permès la compra de 426 vivendes i rebut 1.400 sol·licituds. «Cap comunitat està fent tant per pal·liar la crisi de vivenda com nosaltres» ha reiterat el president.
