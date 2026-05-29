Protecció Civil aixeca el confinament d’Òrrius després que Bombers doni per controlat l’incendi d’indústria i forestal
El Govern ha enviat una alerta al mòbil informant que la població del municipi ja pot sortir de casa
Protecció Civil ha enviat aquest divendres cap a dos quarts de 8 del matí un missatge al mòbil de la població per aixecar el confinament del municipi d’Òrrius (Maresme) després que els Bombers hagin donat per controlat l’incendi decretat aquest dijous al migdia, tant la part de vegetació com la que afectava la indústria. Segons han informat els Bombers, a la nit no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació i, al sector de la indústria, encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. El foc es va originar al pati d'una indústria del municipi que es dedica a la fabricació de ceres i parafines i va propagar a massa forestal.
Protecció Civil va enviar dijous una alerta als mòbils amb el sistema ES-Alert per demanar que la població no sortís al carrer i tanqués portes i finestres de casa i ha mantingut l’ordre de confinament durant la nit per la columna de fum, molt visible en les darreres hores.
