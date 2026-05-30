Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits
La policia va denunciar un total de 69 vehicles, 66 d'ells motos, en un dispositiu PREMOT a la C-462
Alba Díaz
Manresa
Els Mossos d’Esquadra han denunciat un total de 69 vehicles, 66 dels quals eren motocicletes, en el marc d’un control preventiu de seguretat viària dut a terme a la carretera C-462, a la comarca del Solsonès. L’actuació s’emmarca dins del dispositiu PREMOT, enfocat especialment a la vigilància de conductes de risc entre motoristes. Durant el control, els agents van detectar fins a 28 motos que realitzaven avançaments prohibits a un vehicle policial de paisà que circulava per la Llosa del Cavall.
A més dels avançaments indeguts, la majoria de denúncies es van interposar per excés de velocitat i altres infraccions de trànsit.
