Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits

La policia va denunciar un total de 69 vehicles, 66 d'ells motos, en un dispositiu PREMOT a la C-462

Un dels motoristes enxampats en el dispositiu realitzat pels Mossos al Solsonès / Mossos d'Esquadra

Alba Díaz

Manresa

Els Mossos d’Esquadra han denunciat un total de 69 vehicles, 66 dels quals eren motocicletes, en el marc d’un control preventiu de seguretat viària dut a terme a la carretera C-462, a la comarca del Solsonès. L’actuació s’emmarca dins del dispositiu PREMOT, enfocat especialment a la vigilància de conductes de risc entre motoristes. Durant el control, els agents van detectar fins a 28 motos que realitzaven avançaments prohibits a un vehicle policial de paisà que circulava per la Llosa del Cavall.

A més dels avançaments indeguts, la majoria de denúncies es van interposar per excés de velocitat i altres infraccions de trànsit.

