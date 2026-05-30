Trencament de l'enganxall
Una desfilada accidentada: la bandera d'Espanya cau durant la celebració del Dia de les Forces Armades a Vigo
Vigo dona suport a les Forces Armades en una desfilada sense avions ni hissada de bandera
El Periódico
Més de 3.700 efectius han desfilat aquest dissabte a Vigo (Pontevedra) en l'acte presidit pels reis i seguit per milers de ciutadans que des de primera hora del matí han anat ocupant les zones properes a la platja de Samil, en una jornada deslluïda pels núvols, que han obligat a cancel·lar el vol de les aeronaus i el salt de la patrulla paracaigudista.
El moment de més tensió ha arribat durant el procés d'hissada de la bandera nacional. Fonts del Ministeri de Defensa han confirmat el trencament de l'enganxall superior que subjectava la bandera al pal mentre aquest s'elevava, fet que va provocar la seva caiguda i una expressió de sorpresa de Felip VI.
Mai abans havia passat una situació semblant en una desfilada del Dia de les Forces Armades. Els membres de la Guàrdia Reial van recollir la bandera i la van col·locar en una safata i, en lloc seu, va presidir la desfilada la bandera d'aquesta unitat, la més antiga de totes les que participaven en l'acte, que va començar poc després de les 12.00 hores i va finalitzar poc abans de les 13.30 hores amb el comiat dels reis.
La imatge de la bandera caient des de la part alta del pal va ser l'anècdota més destacada d'una desfilada accidentada. L'acte va estar presidit pel rei Felip VI, la reina Letícia i va suposar també l'estrena de la princesa Leonor en aquest tipus de cerimònies, acompanyats per la ministra de Defensa, Margarita Robles, el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, i altres autoritats civils i militars.
Tots ells van poder observar a pocs metres de distància la caiguda de la bandera i com posteriorment el rei Felip VI donava instruccions per substituir l'ensenya nacional per una altra bandera, en aquest cas la de la Guàrdia Reial.
A l'incident de la bandera s'hi va afegir el mal temps d'aquest dissabte a Vigo. El sostre baix de núvols va impedir el vol dels sis avions Pilatus PC-21 de la Formació Mirlo, que cada any dibuixen al cel la bandera espanyola amb fum de colors i donen el tret de sortida a la desfilada aèria.
