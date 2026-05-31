Detenen una dona acusada de robar 920 euros d'una parròquia de Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens

No es descarten noves detencions, ja que la investigació continua en marxa

Un vehicle dels Mossos, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris, a Barcelona, que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia aquest diumenge en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 20.00 hores, quan el mossèn de la parròquia -que custodiava els diners- va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx i, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona, que duia el mòbil del mossèn a sobre, el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.

