Detenen un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna i l'enxampen dies després amb 125 embolcalls
L'individu, de 41 anys, va ser enxampat en les dues ocasions al mateix indret
ACN
Vic
Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu, de 41 anys, va veure un cotxe policial patrullant pel carrer del Doctor Salarich, al barri de l'Estadi, i va llençar un paquet dins un cotxe. A l'interior, es van localitzar els 17 embolcalls. Només dotze dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de correus. Va tornar a ser arrestat.
