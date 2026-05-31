Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vagues docentsEl Cisne Platja d'AroMíchel Sánchezaldarulls Françaplatges per a gossosagenda Girona
instagramlinkedin

Detenen un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna i l'enxampen dies després amb 125 embolcalls

L'individu, de 41 anys, va ser enxampat en les dues ocasions al mateix indret

Els 125 farcellets de cocaïna decomissats al detingut a Vic.

Els 125 farcellets de cocaïna decomissats al detingut a Vic. / Mossos d'Esquadra

ACN

Vic

Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu, de 41 anys, va veure un cotxe policial patrullant pel carrer del Doctor Salarich, al barri de l'Estadi, i va llençar un paquet dins un cotxe. A l'interior, es van localitzar els 17 embolcalls. Només dotze dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de correus. Va tornar a ser arrestat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
  2. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  3. Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
  4. Un jutjat de Lleida investigarà la xarxa amb epicentre logístic a Girona dedicada al robatori de Toyota RAV4
  5. Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
  6. L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
  7. Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi
  8. Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027

Detenen un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna i l'enxampen dies després amb 125 embolcalls

Detenen un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna i l'enxampen dies després amb 125 embolcalls

Les celebracions per la victòria del PSG en la Champions deixen 780 detinguts i un mort

Les celebracions per la victòria del PSG en la Champions deixen 780 detinguts i un mort

Una marea blava omple els carrers en la 1a Cursa Antiracista de Salt i Girona

Una marea blava omple els carrers en la 1a Cursa Antiracista de Salt i Girona

Les imatges de la 1a Cursa Antiracista de Salt i Girona

Les imatges de la 1a Cursa Antiracista de Salt i Girona

Una Colòmbia polaritzada acudeix a les urnes per decidir entre aprofundir l'experiència d'esquerres o un canvi radical

Una Colòmbia polaritzada acudeix a les urnes per decidir entre aprofundir l'experiència d'esquerres o un canvi radical

Sánchez demana temps: "Encara que maniobrin, arribarem fins al 2027 i més enllà"

Sánchez demana temps: "Encara que maniobrin, arribarem fins al 2027 i més enllà"

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Bones notícies per als majors de 45 anys i els joves a l’atur: tindran prioritat en les noves polítiques d’ocupació

Bones notícies per als majors de 45 anys i els joves a l’atur: tindran prioritat en les noves polítiques d’ocupació
Tracking Pixel Contents