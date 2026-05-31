Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vagues docentsEl Cisne Platja d'AroMíchel Sánchezaldarulls Françaplatges per a gossosagenda Girona
instagramlinkedin

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Els restaurants de Collserola registren caigudes de la facturació de fins al 30% en la seva temporada alta

Un esmorzar de forquilla.

Un esmorzar de forquilla. / ACN

ACN

ACN

Sant Cugat del Vallès

Un diumenge de primavera 'normal' els camins del Parc Natural de Collserola eren un riu de ciclistes, corredors i excursionistes, sovint amb un destí comú, el desitjat esmorzar de forquilla en algun dels restaurants de la zona com a premi de final d'etapa. Tot i estar en plena temporada alta, la situació avui és ben diferent, gairebé desèrtica. Ja fa sis mesos que l'accés a l'espai natural està restringit per la crisi de la pesta porcina africana (PPA) i això té conseqüències econòmiques importants per als restaurants de l'entorn. La caiguda de la facturació global arriba fins al 30% en alguns casos. "Cada setmana estem perdent uns 150 esmorzars i patim molt. No sé com ens ho farem", es lamenten des del restaurant Can Jané.

A primera hora d'aquest diumenge, només una taula de dues persones compartia unes torrades i una botifarra en aquest restaurant de Collserola. El seu responsable, Isidre Jané, adverteix que ja fa "massa temps" que la situació és la mateixa i clama per la fi de les restriccions.

Dos homes esmorzen al restaurant Can Jané de Collserola.

Dos homes esmorzen al restaurant Can Jané de Collserola. / ACN

"Volem treballar, no demanem ajudes, sinó que la gent pugui venir", exclama. Jané xifra la caiguda de la facturació en el 30% "només amb esmorzars" i a això s'hi afegeix també un descens notable de clients tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar, quan l'activitat tampoc és la mateixa que tenien abans de la crisi.

Jané comenta que la gent no només hi va per dinar, sinó que "també vol venir a passejar a la muntanya i si no ho poden fer busquen altres llocs". Can Jané és al final d'un camí que surt de la carretera de la Rabassada. És l'únic accés per carretera, tot i que a peu i en bicicleta també s'hi pot arribar des del Vallès, una via ara mateix totalment tancada.

La situació ha obligat a prendre mesures, com retallar personal: "Hem hagut de fer-ho perquè no es pot aguantar i ens havíem d'adaptar", es justifica Jané, que lamenta que les restriccions han arribat en el pitjor moment per al sector: "A l'estiu baixa més la feina i si ara no hem pogut treballar no sé com ens ho farem en temporada baixa".

En fa una lectura molt similar Xavier Vila, encarregat del restaurant Can Coll: "Tenim un tipus de client que arriba a peu o en bicicleta per la muntanya i si no poden passar l'afluència disminueix bastant". En aquest establiment han passat de fer prop de 200 torrades un diumenge a quedar-se en unes 80.

Can Coll és a peu de carretera, a la carretera d'Horta a Cerdanyola del Vallès, i això fa que l'activitat s'hagi pogut mantenir mínimament, però amb un impacte a la facturació que està entre el 15% i el 20%. "Normalment, teníem totes les taules plenes, cua de gent esperant i 70 bicicletes aparcades", relata Vila.

A diferència d'aquesta imatge que descriu l'encarregat de Can Coll, aquest diumenge al matí la situació era radicalment diferent: algunes taules buides, lloc de sobres a l'aparcament exterior i amb prou feines una desena de bicicletes a la porta d'aquells que havien decidit fer una ruta per carretera.

I és que tant a la carretera d'Horta com a la Rabassada el trànsit de ciclistes és continu. Fins i tot es pot veure algun corredor pel voral, però en entrar a l'espai natural pels camins habilitats per al pas amb vehicles es fa el silenci, només trencat puntualment pel cant dels ocells o d'aquells, pocs, que se salten les restriccions.

Notícies relacionades

Xavier Vila explica que hi ha clients que li reconeixen que estan farts de la situació i opten per entrar a l'espai natural, tot i les prohibicions: "No és molta gent, però sí que n'hi ha alguns que diuen que se la juguen, a risc de ser multats". Dissabte 6 de juny s'ha organitzat una caminada a Cerdanyola del Vallès per reclamar la reobertura al Parc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
  2. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  3. Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
  4. Un jutjat de Lleida investigarà la xarxa amb epicentre logístic a Girona dedicada al robatori de Toyota RAV4
  5. Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
  6. L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
  7. Mes 300 de persones evacuades d’un hotel a Castell-Platja d’Aro per un incendi
  8. Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Bones notícies per als majors de 45 anys i els joves a l’atur: tindran prioritat en les noves polítiques d’ocupació

Bones notícies per als majors de 45 anys i els joves a l’atur: tindran prioritat en les noves polítiques d’ocupació

Jesús Bel, capellà penitenciari: "Amb la seva visita a Brians, el Papa fa que la gent miri la presó amb uns altres ulls"

Jesús Bel, capellà penitenciari: "Amb la seva visita a Brians, el Papa fa que la gent miri la presó amb uns altres ulls"

El truc del paper d’alumini a la rentadora que promet cuidar millor la roba

El truc del paper d’alumini a la rentadora que promet cuidar millor la roba

La fruita que mai hauries de donar al teu gos, encara que sembli inofensiva

La fruita que mai hauries de donar al teu gos, encara que sembli inofensiva

El patrimoni es mou abans: les donacions en vida s'enfilen un 13% a Girona i arriben al nivell més alt dels últims cinc anys

El patrimoni es mou abans: les donacions en vida s'enfilen un 13% a Girona i arriben al nivell més alt dels últims cinc anys

Absolt de violar una menor de 14 anys per la 'clàusula Romeu i Julieta'

Absolt de violar una menor de 14 anys per la 'clàusula Romeu i Julieta'

Preocupació entre els pneumòlegs: el primer contacte amb la nicotina és als 11 anys pels vapejadors

Preocupació entre els pneumòlegs: el primer contacte amb la nicotina és als 11 anys pels vapejadors
Tracking Pixel Contents