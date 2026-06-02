Conflicte educatiu
El Govern emplaça les escoles a «replantejar» el boicot a les colònies després del preacord de millores salarials
El Govern confia que la ratificació del preacord salarial pels docents posi fi al boicot a les activitats extraescolars i a les colònies escolars
Helena López
El Govern creua els dits perquè la consulta dels professors acabi ratificant dijous el preacord per a una pujada salarial i s’encarrili així un conflicte que arrossega fa més de mig any. Però no només aspira que es posi fi a les vagues, sinó també al boicot a les colònies i a les excursions que més de 1.200 centres educatius han secundat, un assumpte que ha quedat en l’aire després de les maratonianes reunions entre la Conselleria d’Educació i els sindicats. La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha recordat que fruit del primer acord es van pactar 50 euros per pernoctació, per la qual cosa si els sindicats majoritaris subscriuen l’ampliació del pacte i els docents l’avalen, donen per descomptat que accepten també aquesta remuneració per posar fi a aquest pols.
«Esperem que els recursos facin replantejar la posició d’aquests centres», ha assegurat sobre aquesta qüestió durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La consellera confia que el diàleg de l’última setmana pot servir per «revertir la situació i la decisió de les direccions» d’aquestes escoles tenint en compte que es tracta d’activitats «positives» per a l’educació dels alumnes. No obstant, setmanes enrere la mateixa portaveu va reconèixer que el Govern no pot forçar els centres a garantir aquest tipus d’activitats.
