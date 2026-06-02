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Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny

L'aturada serà la dotzena del col·lectiu per reclamar millores laborals

La protesta dels metges, davant de la seu de la Generalitat.

La protesta dels metges, davant de la seu de la Generalitat. / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

El consell executiu del sindicat Metges de Catalunya ha aprovat aquest dimarts convocar una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb la setmana d'aturades d'àmbit estatal que els professionals mèdics faran del 12 al 19 del mateix mes. La convocatòria, que serà la dotzena del cicle de protestes dels metges catalans, es registrarà demà dimecres i forma part de les que ja s'havien previst dins d'una tongada de mobilitzacions que en un principi acaba aquest mes. Amb tot, les posicions del col·lectiu, que reclama millores laborals sobretot davant la sobrecàrrega assistencial, i del Departament de Salut continuen allunyades.

Avui mateix, el sindicat ha ampliat a l'atenció primària la campanya per deixar de fer activitat addicional i voluntària com a mesura de pressió al Govern per negociar. El sindicat va endegar fa uns dies la campanya 'Ni un minut més', a la qual s'han adherit fins ara 121 serveis de 34 hospitals, i que ara adapta a l'organització dels CAP.

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El sindicat fa temps que acusa el Departament de Salut de no voler negociar amb els metges, mentre que, en un comunicat, la conselleria ha negat haver estat "absent del diàleg" i ha reivindicat els espais de treball amb els professionals sanitaris i "acords i inversions" en els últims anys per millorar les condicions dels metges.

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