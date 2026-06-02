Netflix roda a Manresa la sèrie inspirada en un caçador de nazis "Los niños del Brasil"
La producció internacional, del creador de "The Crown", Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de "Succession", Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'"Unorthodox", Shira Haas
Susana Paz
La plataforma Netflix torna a Manresa per al rodatge de la seva nova minisèrie, Los niños del Brasil, basada en la novel·la homònima escrita per Ira Levin (La semilla del diablo) el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. La producció, segons ha pogut saber aquest Regió 7, aterraria aquesta setmana a la capital del Bages.
A falta de la confirmació oficial de la Manresa Film Office, la senyalització excepcional per rodatge -amb la prohibició d'aparcar- ja està penjada a l'exterior del Congost, al pàrquing del pavelló, des fa uns dies. Inicialment, està previst que l'equip que es desplaci a la ciutat filmi en aquest espai del 3 al 10 de juny (a partir d'aquest dimecres) i del 22 al 30 d'aquest mateix mes. Els nens del Brasil va tenir una versió cinematogràfica el 1978 dirigida per Franklin J. Schaffner amb Gregory Peck, Laurence Olivier i James Mason.
Com ja esva fer públic a finals de l'any passat quan Netflix va donar llum verda al projecte, el creador de The Cwown, Peter Morgan serà l'encarregat d'adaptar a la pantalla petita una minisèrie de cinc episodis d'una hora, produïda per World Productions i Orchid Pictures. El rodatge, que ja ha començat, passarà per diferents localitzacions del Regne Unit, Alemanya, Bulgària i Espanya. Morgan també exerceix de productor executiu amb Alex Gabassi, que dirigirà la sèrie. El repartiment de la sèrie suma un gran elenc internacional.
El Kendall Roy de 'Succession' i la protagonista d''Unorthodox'
El protagonisme recau en l'actor Jeremy Strong, conegut pel paper de Kendall Roy a l'exitosa Succession, pel qual va guanyar un Emmy. Strong donarà vida a Yakov Liebermann -paper que va portar Olivier als Oscars-, que dedica la seva vida a portar els fugitius del Tercer Reich davant la justícia; l'acompanyaran Gillian Anderson (The X Files, Sex Education, The Crown), que interpretarà el paper de Frieda Steiner; l'actor catalano-alemany Daniel Brühl, que interpretarà el personatge de Von Harteneck; August Diehl (Maleïts malparits), que assumirà el rol del temible científic nazi Meinhardt; Shira Haas, la protagonista de la minisèrie també de Netflix, Unorthodox (i l'avi de la qual va sobreviure a l'holocaust), que serà Anna Koehler; i Lizzy Caplan, en el paper d'Hannah Liebermann.
