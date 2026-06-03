Una nena de 10 anys, en estat crític després de caure per una teulada a Balsareny
La menor intentava recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada
Eduard Font Badia
Una nena de 10 anys es troba ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en estat molt greu després de patir una caiguda aquest dilluns a Balsareny. La nena volia recuperar la pilota amb la qual estava jugant, va passar per sobre d'una teulada d'uralita i se li va trencar sota els peus. De la teulada a terra hi ha una distància de tres metres. Els fets han estat qualificats d'accident per part dels cossos d'emergència que hi van intervenir.
Segons algunes fonts, abans de dinar la nena estava jugant a pilota amb una amiga al carrer Cadí de Balsareny, i la bola se'ls va colar per sobre d'un mur de poc més d'un metre que hi ha al número 24 d'aquest carrer, anant a parar sobre la teulada d'un garatge al solar que hi ha a aquest indret, i al qual s'accedeix per un camí entre els carrers Cadí i del Castell. Aquests dos carrers tenen un important desnivell de l'un amb relació amb l'altre, cosa que fa que aquesta teulada de fibrociment quedi per sota del nivell del terra del carrer Cadí, però fàcilment accessible si se sobrepassa la paret.
La pilota havia quedat sobre la uralita, i en caminar per sobre per a recuperar-la, aquesta es va trencar, i la nena va caure d'uns 3 metres d'alçada. L'hora d'avís de l'accident es va donar a les 13.54 hores del migdia. Fins al lloc de l'accident s'hi van traslladar dotacions dels Bombers, del SEM, de la guàrdia municipal i dels Mossos d'Esquadra. Després de recuperar el cos de la noia, i que els serveis mèdics l'estabilitzessin al lloc dels fets, la menor va ser traslladada en helicòpter fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.
La nena va ser intervinguda quirúrgicament el mateix dilluns de les greus ferides que va patir al cap i al maluc, i segons diverses fonts. A hores d'ara es troba fora de perill, però pendents de l'evolució de les ferides al crani.
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