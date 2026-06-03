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El Parlament demana retirar la presència dels Mossos de paisà a les escoles

La Cambra aprova una moció d’ERC que exigeix posar punt final al pla pilot que tant enrenou ha generat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres al Parlament.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres al Parlament. / Enric Sitjà Rusiñol / ACN

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Quim Bertomeu

Barcelona

El pla pilot perquè agents de paisà dels Mossos d’Esquadra estiguin presents en certs centres educatius de Catalunya ha generat molt enrenou i, des d’aquest dimecres, té un posicionament en contra del Parlament. La Cambra ha aprovat una moció d’ERC que exigeix «retirar el pla» perquè trasllada «un marc de desconfiança i assenyalament cap a les persones joves» i «substitueix les respostes educatives i comunitàries per respostes estrictament policials».

El curiós és que la moció ha prosperat gràcies a les 11 abstencions de Vox, un partit que no s’ha mostrat especialment bel·ligerant amb aquest tema i que sovint avala la resposta policial als problemes. De fet, fa un parell de setmanes, aquest partit va votar en contra de la retirada del pla quan es va debatre a l’Ajuntament de Barcelona. La moció del Parlament ha prosperat amb els 60 vots a favor de Junts, ERC, els Comuns i la CUP, malgrat els 58 vots en contra del PSC, el PP i Aliança Catalana. Aquesta ajustada diferència entre partidaris i detractors ha convertit les abstencions de Vox en decisives.

Aquest pla pilot es va donar a conèixer l’abril i va desencadenar una forta controvèrsia en la comunitat educativa, els sindicats i els partits polítics. La funció d’aquests Mossos, segons ha defensat el Govern des del primer dia, és acompanyar els docents i els alumnes «per fer tasques de mediació i millorar la convivència» davant eventuals conflictes. Va començar aplicant-se en 14 centres, però, després de la polèmica, alguns d’ells es van donar de baixa i actualment s’aplica en una mica menys de la meitat. L’objectiu de la Generalitat és aplicar el pla fins a final de curs i, al juliol, avaluar els resultats.

La moció del Parlament suposa un mandat per al Govern, però no és d’obligat compliment. És poc estètic que l’Executiu català incompleixi amb els encàrrecs del Parlament, però no és il·legal ni porta cap conseqüència. A més, el Govern pot escudar-se que dues setmanes enrere la mateixa Cambra va votar una altra moció que sí que avalava el pla pilot perquè, aquell cop, Vox sí que s’hi va mostrar a favor.

El debat

La diputada d’ERC encarregada de defensar la moció ha sigut Mar Besses, de les joventuts de partit. El seu argument és que el pla pilot demostra que el Govern té «una mirada preocupant cap a les persones joves». «No només creiem que és un error de plantejament, sinó que és una mirada que estigmatitza els joves i els centres. Els joves no són sospitosos per definició», ha dit, i ha considerat que no necessiten «més control i policia», sinó «més referents».

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La defensa del pla pilota ha recaigut en el grup que dona suport al Govern, el PSC. La diputada socialista Sabrin Araibi ha dit que aquesta mesura en cap cas busca «estigmatitzar» els joves «ni substituir els professionals» de l’educació, sinó que neix de la voluntat de «reforçar el benestar de l’alumnat». A més, ha recordat que no és una «mesura universal i obligatòria» per a tots els centres i que està pensada només per als que la sol·licitin.

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