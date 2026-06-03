Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses dijous a la tarda a gran part de les comarques gironines
A la Garrotxa i el Ripollès es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 l/m2 en 3 hores
Protecció Civil ha activat aquest matí el Pla especial per risc d’inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta per la previsió pluges intenses a partir d’aquest dijous al migdia a gran part de Catalunya, principalment al nord-est. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa i pedra, i seran més intensos entre demà al migdia i les 20h. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts a gran part de Catalunya, principalment a l'Alt Empordà i el Berguedà. A la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 60 l/m2 en 3 hores, sobretot durant la tarda.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. També recorda que sobretot cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, encara que no hi plogui, i en cap cas creuar-los malgrat que portin molt poca aigua.
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