V Jornades Directives de la Generalitat
Illa situa el finançament i l’aplicació de l’amnistia com a principals reptes de la segona meitat del seu mandat
El president demana al seu Govern «posar la directa» per «executar i complir» el que fixen els pressupostos, però evita pronunciar-se sobre el conflicte amb el sector educatiu
Els pressupostos d’Illa afronten el primer examen al Parlament de la mà d’ERC i els Comuns
Gisela Boada
Queden dos mesos per arribar a l’equador del mandat del Govern de Salvador Illa, però el president ha ofert aquest divendres un primer balanç de la seva legislatura i ha fixat els reptes que té per davant en els dos anys que li queden al Palau de la Generalitat. El primer desafiament important serà «posar l’accent polític» en l’aprovació del nou model de finançament que el seu Executiu, juntament amb el Govern, va pactar amb ERC. El segon, l’aplicació efectiva de la llei d’amnistia, de la qual encara no té l’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, entre d’altres.
«M’agradaria que passés en els pròxims dos anys i, millor, en els pròxims mesos», ha etzibat en el seu discurs inaugural de les V Jornades Directives de la Generalitat, que s’han celebrat aquest divendres a l’Espai Bital, a l’Hospitalet de Llobregat. Són dos assumptes sobre els quals el seu Govern, de fet, no pot maniobrar gaire més del que ja ho ha fet, ja que un depèn de la majoria del Congrés i l'altre està en mans de la justícia, però sí que es llegeixen com una petició de confiança a ERC i Junts cap al president del Govern, Pedro Sánchez, que travessa uns dels moments més delicats de la legislatura pels casos de corrupció que han sorgit al seu entorn.
La reflexió arriba un dia després que els seus primers pressupostos i la llei d’acompanyament, gràcies a ERC i els Comuns, hagin superat el primer debat parlamentari. Amb els comptes públics ja encarats, Illa considera que és moment d’accelerar en el compliment dels compromisos, tant amb els seus socis d’investidura com amb qui es va fixar en el seu pla de Govern, en vista de la injecció de recursos que espera rebre ja al juliol amb l’aprovació final.
«Toca posar la directa per executar i complir el que dibuixen els pressupostos», ha dit el president en un auditori ple del seu equip de Govern, en una intervenció en la qual ha parlat de molts dels assumptes que ocupen i ocuparan el seu Executiu, però sense fer cap referència a la crisi oberta amb el sector educatiu, que va rebutjar el dia anterior el preacord aconseguentre Educació i els sindicats.
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