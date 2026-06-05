Treballadors de biblioteques estenen la vaga arreu de Catalunya i tanquen portes pocs dies abans de la selectivitat
Els sindicats plantegen una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral
Nico Tomás / ACN
Equipament d'arreu de Catalunya s'han llevat tancats amb clau i amb cartells on es podia llegir 'La biblioteca està tancada per vaga. Disculpeu les molèsties'. Convocats per CGT, treballadors de les biblioteques han estès arreu del país la protesta que va començar a la xarxa de la ciutat i la Diputació de Barcelona. Els representants dels treballadors plantegen una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La vaga arriba pocs dies abans de la celebració de les proves d'accés a la universitat (PAU). "Estem lluitant pels serveis públics d'aquest país, estem lluitant perquè ells puguin tenir un futur", diu Laura Solà, membre del comitè de vaga, dirigint-se als estudiants afectats.
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