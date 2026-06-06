Les protestes de la vaga docent de dimarts, coincidint amb la visita del Papa, començaran a partir de les 9 per no interferir en les PAU
Les mobilitzacions de dimarts començaran a partir de les 9 del matí per no perjudicar els estudiants que fan les PAU
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ACN
Barcelona
La USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per "exigir al PSC un canvi en l'educació pública". Així ho ha confirmat la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, que ha dit que l'objectiu és "exigir al PSC" un canvi en l'educació pública i aconseguir també el suport de "les famílies i la societat". Fonts de la USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar. Pel que fa a la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat (PAU).
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