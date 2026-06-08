El Govern planteja pagar un plus salarial als funcionaris que renunciïn a teletreballar
La Conselleria de Presidència negocia amb els sindicats l’aplicació de la reducció de jornada a 35 hores setmanals
Gabriel Ubieto
El Govern de la Generalitat de Catalunya pretén pagar als funcionaris un plus salarial si renuncien al teletreball. La direcció general de Funció Pública ha mantingut aquest dilluns una reunió amb els sindicats, en el marc de la reducció de jornada a 35 hores setmanals. Dins d’aquestes converses, l’administració catalana ha plantejat una sèrie de mesures de reorganització i una persegueix prioritzar la presencialitat. Fins al punt que la conselleria dirigida per Albert Dalmau vol pagar uns diners extres a totes aquelles persones que vagin sempre a l’oficina i renunciïn voluntàriament als fins a dos dies a la setmana d’exercici a distància als quals tenen dret.
Des que va assumir el càrrec, el conseller Dalmau ha entès que a l’administració catalana hi ha un excés de teletreball. O, dit d’una altra manera, hi ha una falta de presencialitat als departaments. Al principi del 2025, tal com va avançar El Periódico de Catalunya, Funció Pública va dictar una instrucció que suprimia l’exercici a distància als seus alts càrrecs. Ara pretén fer un pas més i reduir, per la via de l’incentiu, el teletreball entre el conjunt dels funcionaris de carrera i personal laboral. La Generalitat ha plantejat un complement salarial de presencialitat, l’import del qual encara no ha detallat, segons diferents fonts sindicals consultades.
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