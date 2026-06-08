El Govern critica que Puigdemont animi a rebre el Papa amb xiulets: «Així no s’ajuda el català»
Puigdemont fa una crida a rebre el Papa amb estelades i xiulets contra la «renaixement del catolicisme franquista»
Sara González
El Govern de Salvador Illa ha carregat contra la petició que ha fet l’expresident Carles Puigdemont de rebre el papa Lleó XIV aquest dimarts amb xiulets i estelades. Ho ha fet per boca del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 ha assegurat que no considera que aquesta actuació serveixi per donar un reconeixement al català. «Així no s’ajuda la llengua», ha etzibat després de la polèmica, finalment corregida, pel fet que el Pontífex no inclogués inicialment el català en alguns actes clau de la seva agenda a Catalunya com la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família.
Dalmau ha argumentat que s’hauria «de posar en valor» que el Papa hagi decidit incloure el català en una «part important» de la cerimònia «en lloc de criticar-lo». De fet, ha llançat una dura crítica als governs independentistes anteriors: «Tant de bo que aquests esforços per fer una crida a xiular-lo s’haguessin posat a crear places al Consorci per a la Normalització Lingüística», ha assegurat assenyalant el dèficit de vacants per aprendre català dirigides, especialment, per a persones migrants.
«Que es vegin les estelades i que s’escoltin les veus i els xiulets de protesta contra el renaixement del catolicisme franquista, opressor de minories i còmplice dels crims contra la humanitat», va assegurar dimecres de la setmana passada el líder de Junts en un missatge a X. També l’ANC, Òmnium, el Consell de la República, l’AMI i la Lliga Espiritual han convocat la ciutadania a mostrar la bandera independentista després del rebuig del cardenal Joan Josep Omella a col·locar l’estelada a la Sagrada Família.
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