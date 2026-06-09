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Segueix en directe l'arribada del Papa a Catalunya

La visita del papa a Barcelona inclou un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en el centenari de la mort de Gaudí

En directe | L'arribada del Papa a Catalunya / Redacció

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Barcelona

El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Barcelona en la segona etapa del seu viatge a Espanya, després del seu pas per Madrid i abans de continuar cap a les illes Canàries. El Pontífex participarà entre dimarts i dimecres en una intensa agenda d’actes, entre els quals destaquen un acte multitudinari a l’Estadi Olímpic, una visita a la presó de Brians 1, una parada a l’abadia de Montserrat i la missa amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.

En aquest directe seguirem minut a minut tots els detalls de la seva arribada.

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En directe | L'arribada del Papa a Catalunya

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