Segueix en directe l'arribada del Papa a Catalunya
La visita del papa a Barcelona inclou un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en el centenari de la mort de Gaudí
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El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Barcelona en la segona etapa del seu viatge a Espanya, després del seu pas per Madrid i abans de continuar cap a les illes Canàries. El Pontífex participarà entre dimarts i dimecres en una intensa agenda d’actes, entre els quals destaquen un acte multitudinari a l’Estadi Olímpic, una visita a la presó de Brians 1, una parada a l’abadia de Montserrat i la missa amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
En aquest directe seguirem minut a minut tots els detalls de la seva arribada.
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