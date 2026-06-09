Es restableix de forma progressiva la circulació de tota la xarxa de Rodalies de Catalunya
Una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre el pas dels trens
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Es restableix de forma progressiva la circulació a la xarxa de Rodalies, que s’ha aturat per una incidència al centre de control d’Adif a Barcelona, segons ha informat l’administrador d’infraestructures. El personal tècnic ha pogut recuperar el funcionament dels sistemes de regulació del trànsit, que han obligat a aturar la circulació de trens al voltant de les 12.25 d’aquest dimarts. Adif ha informat que a les 12:50 h que es restablia de forma progressiva la circulació. Rodalies ha informat que la incidència ha afectat les línies R1, R2. R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.
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