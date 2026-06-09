El Papa crida Espanya a ser «acollidora amb tothom» i carrega contra el «culte a la imatge» i els «feminicidis»
Lleó XIV es dona un bany de masses a l’Estadi Olímpic davant 40.000 persones i també posa el focus en els problemes de salut mental
Beatriz Pérez
El papa Lleó XIV ha carregat aquest dimarts contra la «idolatria del benefici i del rendiment, l’afany d’haver de produir sempre i ser vencedors» i també contra el «culte a la pròpia imatge», que, segons ell, no són res més que «anestèsics» per «adormir» la consciència de la gent i «adaptar-la a una certa idea de societat». A més, en l’homilia, el pontífex ha cridat Espanya a ser un «espai acollidor» amb «tothom». La seva intervenció ha estat meitat en castellà i meitat en català, un gest que li ha agraït l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que, al seu costat, ha demanat que la capital catalana «torni a ser ciutat de Déu».
En la vetlla de pregària que ha tingut lloc a l’Estadi Lluís Companys, a Montjuïc, on Lleó XIV s’ha donat un bany de masses —unes 40.000 persones l’han rebut, aplaudit i ovacionat; algunes li han demanat que beneís els seus nadons—, el Papa ha dialogat amb tres joves que li han expressat les seves inquietuds. Davant d’ells, ha defensat la necessitat de «prendre consciència» sobre els problemes de salut mental —també ha reclamat un sistema sanitari que inclogui entre les seves «prioritats» aquest «malestar invisible»— i sobre la «violència contra les dones» i, en concret, els «feminicidis». Els periodistes Xavier Pérez Esquerdo i Mercè Raga han presentat l’acte en català. «Aquesta és la joventut del Papa!», cridaven els assistents.
Concerts i confessionaris
El Papa —que abans d’entrar a l’Estadi ha beneït una per una 37 ambulàncies de Sor Lucía Caram que aniran a Ucraïna— ha intervingut cap a les 20.30 hores, més de dues hores després que arrenqués, amb música i concerts, la vetlla de pregària a Montjuïc enmig d’un enorme dispositiu policial. Com deia sant Agustí, qui canta pregant prega dues vegades, i per l’escenari de l’estadi han desfilat avui diferents artistes, com Gòspel Sense Fronteres, Conchita, Beret o Alfred García, entre altres. També hi ha hagut una actuació de castellers. Al recinte, que Lleó XIV ha recorregut dues vegades en papamòbil —en arribar i abans de marxar—, hi havia fins a 60 punts de confessió per als fidels. «Visca el Papa!», clamaven.
La visita de Lleó XIV a Espanya —va arribar el dia 6 a Madrid i l’11 anirà a les Canàries—, un país estretament vinculat amb Llatinoamèrica, es produeix en un moment de gran polarització política, en què els discursos contra la immigració guanyen cada vegada més força i contra els quals Lleó XIV s’ha posicionat clarament. No és casual que el Vaticà, 16 anys després —l’última vegada que un Papa va trepitjar Espanya va ser Benet XVI el 2011, a Madrid; un any abans havia vingut a Barcelona—, hagi triat Espanya per fer aquesta visita. I, en concret, tampoc no és casual que el viatge acabi a les Canàries, epicentre de la crisi migratòria del país. Espanya, ha demanat avui el Papa des de Barcelona, ha de ser un «espai acollidor».
Una guia cap al «bé comú»
Ho ha dit, concretament, en l’homilia. «Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats, per buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, perquè aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat pel que és». Aquest dimarts a l’Estadi Olímpic, aquest Papa —que en diverses ocasions ha deplorat les deportacions massives d’immigrants dels EUA i ha passat a convertir-se en una mena d’antagonista moral de Donald Trump, i que en la seva última encíclica advertia dels perills de la intel·ligència artificial— ha tornat a demostrar que no és aliè a la realitat que l’envolta.
Un dels joves que han conversat amb ell ha explicat que va patir depressió i va intentar suïcidar-se. «És important prendre consciència de com la salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades. És un senyal que hi ha alguna cosa profundament errònia en una certa idea de creixement que sotmet les persones a pressions, expectatives i tensions que comprometen equilibris fonamentals», li ha respost Lleó XIV, que ha assenyalat que hi ha «models culturals» que volen les persones «sempre vencedores i perfectes».
Una altra jove li ha explicat que, de petita, el seu pare va intentar matar la seva mare i que, com a conseqüència, ell va ingressar a la presó i ella va acabar en el món de les drogues. «Tantes cròniques policials, encara avui, reflecteixen un clima enverinat en les relacions familiars d’abusos i opressions, i en particular de violència contra les dones, que sovint desemboquen lamentablement també en feminicidis. Aquesta realitat dramàtica estem cridats a abordar-la entre tots», ha subratllat.
La «idolatria del benefici»
A més, interpel·lat per un tercer jove sobre la necessitat de «mantenir la mirada alçada» —«Alça la mirada» és el lema d’aquest viatge del Papa a Espanya— en una societat que empeny constantment a mirar a terra o a un mateix, Lleó XIV ha criticat la «idolatria del benefici i del rendiment», l’afany d’haver de produir sempre i ser vencedors, així com el culte a la pròpia imatge» i per això ha cridat a «cultivar la inquietud». «Quan les persones aprenen a aturar-se, a donar valor a les coses importants, a apreciar el temps d’una manera nova i es deixen il·luminar per l’Evangeli, desenvolupen també un pensament crític», ha reivindicat el Papa.
La vetlla de pregària a l’Estadi és l’acte amb què Lleó XIV ha tancat la seva primera jornada a Barcelona. La seva visita a la capital catalana coincideix amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, que es commemora aquest dimecres 10 de juny, dia en què, a més, Lleó XIV beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
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