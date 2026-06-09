El Papa ja és a Barcelona: aquests són els llocs que visitarà
Lleó XIV aterra a l'aeroport del Prat procedent de Madrid i inicia dos dies d’actes a Catalunya, amb la vetlla de pregària a l’Estadi Olímpic com a cita més multitudinària
El papa Lleó XIV ha aterrat aquest migdia a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat procedent de Madrid, on ha concentrat la primera part del seu viatge a Espanya amb una agenda d’alt perfil institucional, religiós i social. A la capital espanyola, el pontífex ha estat rebut al Palau Reial, ha presidit una missa a la plaça de Cibeles, ha participat en un acte al Movistar Arena amb representants del món de la cultura, l’art, l’economia i l’esport, s’ha reunit amb el president del Govern i ha intervingut al Congrés dels Diputats.
La visita a Catalunya s’allargarà durant dos dies, dimarts i dimecres, i tindrà com a eix principal la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí i la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El recorregut, però, també inclou altres espais simbòlics: la Catedral de Barcelona, l’Estadi Olímpic Lluís Companys, el centre penitenciari de Brians 1, l’abadia de Montserrat i la parròquia de Sant Agustí, al Raval.
El primer acte del Papa a Barcelona serà a la una del migdia a la Catedral, on hi farà el rés de l’hora sexta. La pàgina web «Alça la mirada», impulsada amb motiu de la visita, presenta aquest primer punt del recorregut com una trobada amb voluntaris.
El gran acte del dia, però, serà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. La vetlla de pregària amb el Sant Pare es preveu com la cita més multitudinària de la visita a Barcelona, amb unes 40.000 persones, entre els quals hi haurà més de 300 gironins. Les portes del recinte s’obren a les quatre de la tarda i l’acte començarà a les sis, amb una programació que combinarà música, testimonis, cultura catalana i pregària abans de l’arribada del pontífex, prevista cap a les vuit del vespre.
Entre les actuacions confirmades hi ha Worship.cat, el cor Gòspel Sense Fronteres, Sabor de Gràcia, Alfred García amb Álvaro Soler, Conchita, Beret i Siloé. Després dels moments litúrgics i del discurs del Papa, el tancament musical anirà a càrrec de Sergio Dalma amb l’Escolania de Montserrat.
Demà, Lleó XIV reprendrà l’agenda fora de Barcelona amb una visita al centre penitenciari de Brians 1, on està previst que comparteixi una trobada amb interns. Després es desplaçarà fins a Montserrat, on resarà el Sant Rosari a l’Abadia i dinarà amb la comunitat benedictina. L'aturada al monestir coincideix amb la commemoració del mil·lenari de l’abadia.
A la tarda, el pontífex tornarà a Barcelona per participar en una trobada amb realitats de caritat i assistència diocesanes a la parròquia de Sant Agustí, al Raval. Serà l’últim acte abans de l’altre gran moment de la visita: la missa solemne a la basílica de la Sagrada Família, prevista per a dos quarts de vuit del vespre.
Durant aquesta celebració, el Papa beneirà i inaugurarà la torre de Jesucrist, el monument més alt de Barcelona i un dels elements culminants del projecte de la Sagrada Família. L’acte s’emmarca en el centenari de la mort d’Antoni Gaudí i és el motiu principal de la visita pontifícia a la capital catalana.
Després del seu pas per Catalunya, el pontífex posarà rumb dijous a les illes Canàries.
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