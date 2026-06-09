Lleó XIV a Catalunya
Illa regalarà al Papa un facsímil de les ‘Homilies d’Organyà’ i li explicarà la seva aposta pel diàleg en el marc de l’amnistia
El papa Lleó XIV arriba a Barcelona entre l’expectació per la visita i el temor per les restriccions en la mobilitat
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, mantindrà aquesta tarda a primera hora una audiència amb el papa Lleó XIV al Palau Episcopal de Barcelona, en la qual li regalarà un facsímil de les ‘Homilies d’Organyà’ –un text en català que «ressenya les arrels cristianes»– i li explicarà quina és la «realitat» de Catalunya, mentre compartirà amb ell la seva perspectiva sobre el nou ordre mundial i l’impacte de les grans transformacions tecnològiques, sempre en favor d’una «pau desarmada i desarmant».
En declaracions a TV3, Illa ha explicat que en aquesta cita privada li comunicarà que a Catalunya hi ha un sentiment «majoritari» a favor de la convivència, el diàleg i la voluntat de mirar cap endavant, especialment en el marc de l’aplicació de la llei d ’amnistia, de la qual alguns dirigents de l’1-O continuen encara pendents de quedar exonerats pel procés. «Ja l’hi he traslladat i en aquesta ocasió l’hi tornaré a traslladar», ha assenyalat, amb referència a la seva primera trobada al Vaticà, l’octubre de l’any passat, tot just cinc mesos després de la seva elecció, una trobada que va convertir Illa en el primer dirigent de l’Estat a reunir-se amb el papa León XIV.
La sensibilitat del Papa per Catalunya
El cap del Govern ha insistit que el Papa té una sensibilitat especial per Catalunya, i ha assenyalat que prova d’això és que vagi a beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Illa ha recalcat que tot això quedarà reflectit en les intervencions públiques de Lleó XIV, en les quals farà un ús adequat del català, sense entrar a concretar els detalls del guió. «No tinc cap dubte que la seva sensibilitat per Catalunya quedarà reflectida en les seves intervencions», ha rematat, i ha deixat clar que «hi ha una separació clara entre les creences i l’àmbit polític en el marc d’un Estat aconfessional», després que en el seu discurs al Congrés, el Papa posés la dignitat de la persona al centre del debat, però exhibís la seva posició contra l’avortament i l’eutanàsia a l’hemicicle.
Sobre els abusos sexuals a l’Església i la lluita de les víctimes per obtenir la reparació, reconeixement i garanties de no repetició, Illa ha dit que són fets «execrables», però ha celebrat que s’hagi forjat un pacte per reparar en la mesura possible els danys causats.
Preguntat pels efectes de la vaga dels professors, les PAU i l’impacte en la mobilitat de la visita del Papa, el president ha defensat que es mostra «una societat plural, viva, amb energia, que genera prosperitat i que vol compartir-la sense deixar ningú enrere». «Som una societat oberta i acollidora, que s’ha manifestat clarament com una societat solidària en favor de la pau i la convivència», ha afegit.
L’agenda de Lleó XIV
El Papa arribarà a l’Aeroport de Barcelona a les 12.25 hores, on Illa el rebrà com a «amfitrió de la visita», junt amb el president del Parlament, Josep Rull; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre d’Hisenda, Arcadi España; el delegat del Govern, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre altres autoritats. Des d’allà es dirigirà a la catedral de Barcelona per a la pregària de l’hora mitjana, al qual assistiran el cabildo, la cúria diocesana, voluntaris, seminaristes i formadors, i on el rebrà el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Tancarà la jornada amb una Vigília d’Oració multitudinària a l’Estadi Olímpic de Barcelona que preveu reunir unes 40.000 persones i que començarà a les 18 hores amb diferents actuacions, xerrades, testimonis, entrevistes i vídeos.
Dimecres visitarà la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, en un acte restringit que durarà uns 20 minuts al teatre-auditorio de la presó, on s’oficiarà una missa acompanyat per Illa, Prieto i Espadaler, i es traslladarà a l’Abadia de Montserrat, on León XIV presidirà la pregària del Sant Rosari, amb el cant de la Salve i el Virolai interpretat per l’Escolania de Montserrat.
A les 16.30 hores, el Papa visitarà l’església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on es reunirà amb membres del seu ordre, els agustins, i amb unes 400 persones d’unes 90 entitats dedicades a la caritat, i després es desplaçarà a la Sagrada Família per celebrar una missa i beneir la torre de Jesús, a la qual es preveu que acudeixin els Reis; el president del Govern, Pedro Sánchez; Salvador Illa; Rull; Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; Espadaler i Prieto, entre altres dirigents polítics.
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