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El Papa saluda en català: "Bon dia, gràcies per ser aquí"

El pontífex ha pronunciat unes paraules en català

Vídeo | El Papa saluda en català: "Bon dia, gràcies per ser aquí"

Vídeo | El Papa saluda en català: "Bon dia, gràcies per ser aquí"

Redacció

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ACN

ACN

Barcelona

El papa Lleó XIV ha saludat els 6.000 fidels que, segons la Guàrdia Urbana, l’esperaven fora de la catedral de Barcelona. El pontífex ha sortit del temple després de l’oració de l’hora mitjana acompanyat pel cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i ha dirigit unes breus paraules a les persones que hi havia congregades. Ha estat una intervenció molt breu, que ha començat amb un “bon dia i bona ora”, en català. El pontífex ha barrejat català i castellà, per donar les “gràcies” als assistents “per la paciència”, “per l’alegria” i per ser allà. “Celebrem tots la fe en Crist. Jesucrist ens ha cridat a viure en un sol poble beneït en la fe. Que Déu us beneeixi a tots”, els ha dit. Lleó XIV ha marxat amb un “adeu-siau”.

Després ha entrat al claustre de la catedral i a continuació s'ha dirigit al Palau Episcopal, just al costat de la seu barcelonina, la seva residència aquests dos dies a Catalunya. Allà, de forma no prevista, ha sortit al balcó per saludar altre cop, de forma improvisada, a la multitud congregada a la plaça. Des d'allà, ha dit que "Pare, fill i esperit sant us acompanyin sempre". "Vagin a dinar i a la tarda ens veiem", ha conclòs.

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