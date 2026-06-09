Sánchez anirà al Congrés el 24 de juny per oferir explicacions
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés el pròxim 24 de juny per donar comptes sobre les últimes informacions relatives als presumptes casos de corrupció al PSOE. És la data que s’ha fixat aquest dilluns en la Junta de Portaveus després de la sol·licitud de compareixença que va registrar el cap de l’Executiu fa més d’una setmana. Gairebé de forma simultània a la seva petició, van registrar una altra sol·licitud de compareixença ERC, Podem, BNG i Compromís i Sumar va amenaçar de fer-ho si no ho feia a petició pròpia.
Va demanar donar explicacions a la Cambra baixa després de conèixer-se el suposat pagament a Leire Díez per part del partit i la implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de Plus Ultra i la presència de l’UCO tant a Ferraz – seu federal del PSOE – com al despatx de l’expresident socialista. Però no només ho farà per aquests casos, perquè el president ha revestit la seva compareixença per, a més, donar compte de l’últim Consell Europeu.
Sánchez guanya temps a l’utilitzar també la compareixença per exposar les discussions i conclusions de la cimera europea – a Brussel·les els dies 18 i 19 de juny – i esperar que l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero acudeixi com a investigat – 17 i 18 de juny – davant del jutge José Luis Calama.
Precisament, la seva dona, Begoña Gómez, està citada pel jutge Juan Carlos Peinado el 15 de juny a les sis de la tarda a una "audiència preliminar" al jutjat, amb l’obligació de presentar-se, i que la situa al caire de la banqueta.
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