El Govern mantindrà les restriccions per la pesta porcina a Collserola "almenys fins a finals d'estiu"
Alguns municipis defensen que es podrien estudiar "reobertures controlades" en algunes zones encara sense calendari
El Govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana (PPA) a l'àmbit de Collserola i els seus voltants "almenys fins a finals d'estiu". Així ho han assegurat fonts del Departament d'Agricultura, després de la reunió que aquest dimarts ha mantingut el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per les mesures. Entre aquests hi havia el de Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar sobre la taula l'opció de fer proves pilot amb "reobertures controlades" en determinats espais, un plantejament, però, que ara com ara no té ni calendari ni emplaçaments específics. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem, i mantenen que no es valorarà canvi fins passat l'estiu.
La reunió es va fer de manera telemàtica aquest dimarts a la tarda, i a més del conseller Ordeig i van participar altres representants del Departament d'Agricultura i diversos alcaldes i regidors de 19 municipis afectats per les restriccions. Segons ha explicat a l'ACN el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat, Carles Brugarolas, la trobada va estar marcada per la cordialitat entre totes les parts i la visió compartida que calia combatre l'expansió de la PPA.
"Un dels missatges és el de no abaixar la guàrdia, i per tant, d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, la necessitat que aquestes restriccions són necessàries per posar fi a aquesta problemàtica com més aviat millor, i això ho compartim tothom", ha detallat. No obstant això, el regidor també ha explicat que en la trobada es va plantejar possibles mesures que permetin reobrir espais concrets perquè la ciutadania en pugui fer ús, després de mig any de prohibició d'entrar a l'espai natural.
"Eliminar o erradicar l'ús de l'espai natural a tants milions de persones és un impacte molt sever, molt fort, que potser amb alguns emplaçaments concrets es podria estudiar que fos almenys més limitat", ha dit. Això passaria, segons ha detallat Brugarolas, per oferir alternatives d'ús de l'espai natural, controlades, segures o amb horaris restringits per fer compatibles la normativa i fer ús del bosc.
Sant Cugat planteja tres emplaçaments clars des del seu terme municipal, un dels quals, el bosc de Volpelleres, és el més evident, perquè està acotat i sense continuïtat directa amb Collserola. Els altres dos són en ple parc, l'àmbit del Pi d'en Xandri i l'entorn de Torre Negra.
"A la reunió d'ahir el que es va plantejar és la possibilitat d'estudiar i, per tant, de fer algun tipus de prova amb algun emplaçament concret, sense dates concretes, sense determinar tampoc quin podria ser aquest emplaçament", ha dit Brugarolas, perquè els serveis tècnics de la conselleria els puguin estudiar i veure'n els resultats: "I, en funció d'aquests resultats, estendre o no aquesta iniciativa que permeti aquest ús de l'espai natural", ha afegit.
El regidor explica que ja hi ha experiències al terme municipal per permetre l'accés en zones molt acotades, com els restaurants que es troben al parc o l'escola Avenç, que es troba dins de la trama forestal, i a la qual la comunitat educativa hi ha d'arribar des del municipi per camins entre camps. "Demanem que es faci aquesta prova tan aviat com es pugui, d'obtenir resultats també al més aviat possible, i en el seu cas aprofitar el bon temps, que ja el tenim, aquí per intentar oferir aquests espais de gaudi de l'espai natural", ha conclòs.
Agricultura manté les restriccions
Fonts del Departament d'Agricultura han confirmat la cordialitat entre les parts en la reunió d'aquest dimarts, així com la implicació de les administracions afectades, que ha estat "clau per encapsular el virus dins de la zona d'alt risc". Les restriccions, però, es mantindran com a mínim fins passat l'estiu, donat que "milers de llocs de treball estan en joc", en relació amb el sector porcí.
D'aquesta manera, de manera oficial es manté el paquet de mesures plantejades perquè la PPA no s'expandeixi més enllà de les àrees afectades avui en dia.
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos