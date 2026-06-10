L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
El cap de la comunitat benedictina agraeix la presència del pontífex al monestir i reivindica el seu paper com a espai de pau i acollida
Queralt Casals
El pare abat de Montserrat, Manel Gasch, ha expressat aquest migdia el seu agraïment al Papa durant la visita del pontífex al monestir benedictí, un esdeveniment que ha qualificat com «un dels pelegrinatges més importants de la nostra història». En un discurs solemne pronunciat a la basílica, just abans d’iniciar la pregrària del Sant Rosari presidida pel Sant Pare Lleó XIV, l’abat ha subratllat el valor espiritual i simbòlic de la presència papal en el marc de la clausura del Mil·lenari de Montserrat.
«La vostra visita ens confirma en la fe i en el sentit d’aquest santuari i monestir mil·lenari», ha afirmat Gasch a l’inici de la seva intervenció. Segons l’abat, la visita representa un reconeixement a la missió que Montserrat desenvolupa des de fa segles com a lloc de trobada entre la vida monàstica i el pelegrinatge. Durant el seu parlament, Gasch ha posat en relleu els principals valors que, segons ha dit, defineixen l’experiència montserratina: «Acollir és la nostra missió». També ha encomanat a la pregària del Papa els fruits de l’acció pastoral del monestir, destacant «la natura de la muntanya, la bellesa de la litúrgia i de la música de la nostra Escolania» com a camins que condueixen cap a Jesucrist.
L’abat ha dedicat una part significativa del seu discurs a la Mare de Déu de Montserrat, a qui ha definit com a «princesa i patrona dels catalans». En referir-se a la Moreneta, ha assenyalat que «fa visible el misteri de l’Encarnació» i que, a través d’ella, «l’ésser humà pren així el valor més gran que pugui tenir en ser assumit per Déu». Gasch ha reivindicat Montserrat com un espai de reconciliació i construcció de la pau. Recordant unes paraules de sant Pau VI, ha expressat el desig que el monestir continuï sent «el lloc on l’home es recupera a si mateix i ajuda a edificar un món en pau». En aquest context, ha agraït al Papa «el vostre testimoniatge a favor de tot ésser humà i la radicalitat de la vostra denúncia de la violència, per aconseguir un món sense guerres».
En un tram del discurs pronunciat en castellà, Gasch ha destacat la vocació universal del santuari. Citant unes paraules de sant Pau VI dirigides a un abat de Montserrat, ha recordat la invitació a «Acolliu tothom. Accogliete tutti!». En aquest sentit, ha assegurat que «la nostra pregària és que tothom qui arribi com a visitant se’n vagi com a pelegrí, caminant cap a la pàtria celestial».
L’abat ha conclòs el seu parlament agraint al pontífex haver fet possible aquesta jornada i cloure el mil·lenari del monestir. Finalment, ha reivindicat la vigència de la definició que sant Joan Pau II va fer de Montserrat descrivint-lo com «antena de la bona notícia de la salvació» oberta a tothom.
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