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Maten d’un tret al cap un home al centre de Barcelona

Els fets han tingut lloc davant de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes

La víctima, al carrer Balmes de Barcelona.

La víctima, al carrer Balmes de Barcelona. / EPC

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ACN

ACN

Barcelona

Un home ha mort d’un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona aquest matí, han confirmat a l’ACN fonts coneixedores. Els fets han tingut lloc cap a les 10 hores, davant de la comissaria de la Policia Nacional que tramita l’expedició de documents nacionals d’identitat i passaports. Al lloc hi ha efectius policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Diumenge, un altre home va morir en un tiroteig, en aquest cas a la Zona Franca, al carrer Mineria.

El sospitós ha pogut fugir però ha quedat gravat en les imatges de videovigilància i els agents el busquen. Tot apunta a una possible venjança.

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Aquest nou tiroteig arriba en un moment en què la ciutat està blindada per la visita del papa Lleó XIV i després que diumenge un altre home morís tirotejat a la Zona Franca. És el sisè mort per arma de foc a Catalunya des de començament d’any, el quart a Barcelona.

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