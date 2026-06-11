Puigdemont, ERC i la CUP exigeixen responsabilitats per la "repressió" contra els cantants amb estelades expulsats de la Sagrada Família
Partitures del cor de la Sagrada Família ocultaven estelades i un manual independentista de boicot
Quim Bertomeu
L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ERC i la CUP han demanat aquest dijous que es donin «explicacions» i s’assumeixin «responsabilitats» per la «repressió exercida contra 600 cantants que van ser expulsats de la Sagrada Família dimecres en el tram final de la benedicció de la torre de Jesús, acte que va protagonitzar el Papa i al qual van assistir nombroses autoritats.
«La meravella tècnica de l’acte i el tracte a causa de la llengua catalana no han de tapar la vergonyosa acció de repressió contra els cantants i contra els ciutadans que portaven banderes estelades», ha dit Puigdemont a X. ERC i la CUP també han protestat per l’actuació policial que va ser difosa per ciutadans a través de les xarxes socials i que més tard va ser confirmada pels protagonistes.
Els fets van tenir lloc entorn de les nou de la nit. Quan els cantants estaven acabant d’interpretar ‘El virolai’, agents de la Policia Nacional van expulsar els cantants de la zona restringida en què estaven. El motiu és que van detectar que portaven estelades impreses a l’interior de les partitures i tenia intenció de cantar ‘Els segadors’ al final de l’acte, malgrat que no estava previst en el programa.
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha lamentat el que ha passat –«Quin nivell», ha dit– i ha assegurat que, com a líder dels republicans a l’Ajuntament de Barcelona, demanarà explicacions al govern municipal de Jaume Collboni. El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha denunciat que es tracta d’una «cacera de bruixes» contra el moviment independentista.
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