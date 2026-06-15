Detenen una cuidadora per robar més de 55.000 euros a una persona gran de Premià de Mar
La víctima va acomiadar-la per ingressar en una residència, però la dona va continuar retirant diners del banc tres anys
Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de qui s'havia fet càrrec durant un temps a Premià de Mar, al Maresme. La dona, de 47 anys, va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. La treballadora tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la senyora va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant tres anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència, quan han obtingut permís legal per gestionar els comptes de la senyora.
En el moment que han tingut accés al banc, des de la residència han detectat que l'anterior cuidadora havia estat fent diverses retirades de diners de 500 i 900 euros des del 2023 i fins a l'actualitat. En total, havia tret 55.500 euros.
Després de denunciar-ho, la policia va escorcollar el domicili de l'antiga treballadora, on van trobar documents bancàries, targetes i documents personals de la senyora gran.
La dona va quedar detinguda l'11 de juny com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Mataró.
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